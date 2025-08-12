Robert Cazanciuc: Dacă proiectul lui Titus Corlățean nu va reuși, întregul proiect social-democrat din România va eșua

”Acum 12 ani făceam un pas important în carieră, alegând să intru în politică, convins că numai așa pot să-mi folosesc mai bine pregătirea și experiența în slujba țării. Astfel, am decis să mă alătur PSD și unei echipe care la acea vreme avea capacitatea și calitățile de a schimba în bine drumul României, ceea ce s-a și întâmplat. M-a bucurat vestea că Titus Corlățean, colegul și prietenul meu din Senat, și-a anunțat intenția de a candida pentru funcția de președinte al PSD. Îl cunosc bine pe Titus Corlățean și cred în forța și dorința sa de a aduce PSD la cotele mari de încredere publică care l-au consacrat, având în jurul său oameni valoroși, fideli principiilor social-democrate și cu viziuni de succes pentru România. Cred că am dovedit prin toată cariera mea publică, trecând prin toate cele trei puteri ale statului, că am adus, prin proiectele mele, nenumărate beneficii României și românilor. Și intenționez să contribui în continuare la dezvoltarea țării și la bunăstarea națiunii” notează Robert Cazanciuc în susținerea lui Titus Corlățean.

Ultima șansă a PSD

”Cred că este știrea verii: Titus Corlățean candidează la șefia PSD. Românii vor să creadă din nou în oameni politici, în oameni competenți, în oameni serioși, în oameni dedicați în mod real cetății, în oameni autentici. Titus Corlățean este un om autentic. Cred că este ceea ce așteaptă nu doar PSD-ul, ci și foarte mulți români. Într-un mediu extrem de complicat, Titus Corlățean îl văd că este autentic, îl văd că-și dedică întreaga activitate bunului mers al cetății. Cred că este Congresul ultimei șanse a PSD”, a transmis Robert Cazanciuc, într-un mesaj video, care adaugă că ”dacă proiectul lui Titus Corlățean nu va reuși, cred că întregul proiect social-democrat din România va eșua”.



”Dacă vrem oameni buni, ca statul român să aibă grijă de educație, de sănătate, de oamenii în vârstă, cred că trebuie să avem un pilon social-democrat autentic, nu unul de mucava. Voi pune în slujba lui cei 30 de ani de carieră publică și voi pleda pentru ca Titus Corlățean să poată câștiga șefia PSD într-un congres în care toată lumea să fie conștientă că este singura șansă și doar împreună putem câștiga” a conchis social-democratul.

