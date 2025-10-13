€ 5.0903
|
$ 4.3905
|

Subcategorii în Economie

 
Data publicării: 16:03 13 Oct 2025

Studiu PwC: Creșterile salariale din privat vor fi mai mici decât inflația
Autor: D.C.

bani lei bancnote portofel leu ron cheltuieli facturi investitii (12) Sursa foto: Agerpres
 

Veniturile angajaților din sectorul privat vor scădea, în termeni reali, din cauza inflației, care este mai mare decât majorările de salarii prognozate de unele companii.

Companiile private din România prognozează o creștere medie de 6% a salariilor de bază în 2026, după un avans de 7,47% în acest an și 10,45% anul trecut, arată studiul salarial și de beneficii PwC PayWell 2025. 
Majorările salariale au încetinit în ultimul an, iar estimările companiilor arată că tendința se va menține și anul viitor, în condițiile în care creșterea economică a frânat brusc, iar perspectivele de revenire sunt incerte.
Datele Institutului Național de Statistică (INS) indică o creștere economică de doar 0,8% în 2024 și 0,3% în primul semestru din 2025 față de aceeași perioadă a anului trecut.
Pe de altă parte, creșterea inflației erodează veniturile angajaților și pune presiune pe companii să actualizeze salariile, în special în sectoare unde nivelurile salariale medii sunt mai reduse, precum industria sau retailul.


Sectorul tech conduce la creșteri salariale


În acest an, sectorul tech a înregistrat cea mai mare creștere a salariului mediu, de 9%, fiind de asemenea și sectorul cu cel mai mare salariu brut mediu dintre cele analizate, cu 21.085 lei.
Sectorul de retail a avut a doua cea mai mare creștere, de 8,99%, urmat de industrie, cu 8,32%.
La polul opus, sectorul farmaceutic a înregistrat o majorare a salariului mediu de bază de doar 3,56%. Observăm însă că sectoarele cu creșteri mai mari anul trecut au redus anul acesta majorările, și invers, ceea ce înseamnă că diferențele nu reflectă neapărat realități economice distincte, ci că la 2-3 ani fiecare sector își ajustează nivelurile salariale în funcție de dinamica cerere–ofertă.


 Cele mai mari creșteri în Vânzări și Administație


Funcțiile organizaționale cu cele mai mari creșteri anul acesta au fost: vânzări - 9,37%, servicii administrative și infrastructură- 9,08%, HR - 7,69%,IT - 7,13%. Aceste evoluții reflectă prioritățile actuale ale organizațiilor. Pentru anul următor, companiile din industrie anticipează cea mai mare creștere a salariului mediu (8,33%), urmate de cele farmaceutice (6,92%) și retail (6,68%). În schimb, companiile din tehnologie se așteaptă la o majorare de doar 5,29%, cea mai mică dintre sectoarele incluse în studiu. 
PayWell 2025 arată că diferența de remunerare între femei și bărbați se menține. Deși la nivelul angajaților cu venituri mici, salariile de bază medii pentru femei și bărbați sunt similare, decalajul crește în grupul salariaților cu venituri medii și devine și mai vizibil în rândul celor cu venituri mari. În România, diferențele salariale de gen analizate post cu post sunt relativ mici în comparație cu alte țări, problema fiind mai degrabă de reprezentare: femeile tind să ocupe posturi mai slab plătite decât bărbații, 74% dintre angajații din sfertul cel mai slab plătit fiind femei, iar în sfertul cel mai bine plătit, procentul fiind de  56%. Cele mai mari decalaje salariale se înregistrează în sectoarele bancar și tech, iar cele mai mici în industrie și sectorul farmaceutic.


Salarii mai mici pentru tineri și angajații aproape de pensie


Vârsta influențează semnificativ venitul angajaților. Categoria de vârstă cu cel mai mare salariu mediu: 26–43 de ani. Salariul mediu scade semnificativ pentru tinerii sub 25 de ani (început de carieră) și angajații peste 55 de ani (mobilitate redusă și posibile discriminări pe piața muncii). Angajații performanți („high achievers”) primesc salarii cu 13–20% mai mari decât colegii lor.
Regiunea București–Ilfov conduce detașat la nivel de salarii, cu un salariu mediu brut de 16.373 lei, cu peste 85% mai mare decât în Moldova (8.874 lei) și Muntenia (8.732 lei), cu 52% mai mult decât în Banat și Transilvania (10.758 lei).  Decalajele regionale sunt mai mari la nivel de poziții de management, dar mai reduse pentru angajații din zona operațională.
În cadrul studiului salarial și de beneficii PayWell România 2025 au participat 149 de companii din 7 sectoare de activitate: industrial, bancar, farmaceutic, retail, IT&C, BPO, advertising.
Au fost colectate date salariale de la 212.000 de angajați.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Mamă și copilul său de 2 ani, spulberați pe o trecere de pietoni în București
Publicat acum 23 minute
Tânăr din București, speriat după ce Poliția i-a bătut la ușă: MApN cheamă la instrucție. Amendă de 4.000 de lei dacă nu vă prezentați
Publicat acum 23 minute
Analfabetismul funcțional: Prof. univ. dr. Lavinia Betea, cauze și soluții posibile, la DC Edu - VIDEO
Publicat acum 25 minute
MAI, proiecte de 3 miliarde de euro prin programul SAFE: Armament, drone și altele
Publicat acum 43 minute
Impact devastator între două trenuri în Slovacia: Aproape 100 de persoane rănite, două în stare critică
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 19 minute
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat pe 12 Oct 2025
O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia
Publicat pe 11 Oct 2025
Ce pensie avea Marinela Chelaru, actrița care a murit la 66 ani. „Uitați-vă, vă rugăm, la aceste momente!”
Publicat pe 11 Oct 2025
Moartea lui Roei Shalev zguduie Israelul. A supraviețuit masacrului comis de Hamas, dar a căzut victimă unui alt război
Publicat acum 6 ore si 1 minut
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close