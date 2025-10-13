Studiu PwC: Creșterile salariale din privat vor fi mai mici decât inflația

Companiile private din România prognozează o creștere medie de 6% a salariilor de bază în 2026, după un avans de 7,47% în acest an și 10,45% anul trecut, arată studiul salarial și de beneficii PwC PayWell 2025.

Majorările salariale au încetinit în ultimul an, iar estimările companiilor arată că tendința se va menține și anul viitor, în condițiile în care creșterea economică a frânat brusc, iar perspectivele de revenire sunt incerte.

Datele Institutului Național de Statistică (INS) indică o creștere economică de doar 0,8% în 2024 și 0,3% în primul semestru din 2025 față de aceeași perioadă a anului trecut.

Pe de altă parte, creșterea inflației erodează veniturile angajaților și pune presiune pe companii să actualizeze salariile, în special în sectoare unde nivelurile salariale medii sunt mai reduse, precum industria sau retailul.



Sectorul tech conduce la creșteri salariale



În acest an, sectorul tech a înregistrat cea mai mare creștere a salariului mediu, de 9%, fiind de asemenea și sectorul cu cel mai mare salariu brut mediu dintre cele analizate, cu 21.085 lei.

Sectorul de retail a avut a doua cea mai mare creștere, de 8,99%, urmat de industrie, cu 8,32%.

La polul opus, sectorul farmaceutic a înregistrat o majorare a salariului mediu de bază de doar 3,56%. Observăm însă că sectoarele cu creșteri mai mari anul trecut au redus anul acesta majorările, și invers, ceea ce înseamnă că diferențele nu reflectă neapărat realități economice distincte, ci că la 2-3 ani fiecare sector își ajustează nivelurile salariale în funcție de dinamica cerere–ofertă.



Cele mai mari creșteri în Vânzări și Administație



Funcțiile organizaționale cu cele mai mari creșteri anul acesta au fost: vânzări - 9,37%, servicii administrative și infrastructură- 9,08%, HR - 7,69%,IT - 7,13%. Aceste evoluții reflectă prioritățile actuale ale organizațiilor. Pentru anul următor, companiile din industrie anticipează cea mai mare creștere a salariului mediu (8,33%), urmate de cele farmaceutice (6,92%) și retail (6,68%). În schimb, companiile din tehnologie se așteaptă la o majorare de doar 5,29%, cea mai mică dintre sectoarele incluse în studiu.

PayWell 2025 arată că diferența de remunerare între femei și bărbați se menține. Deși la nivelul angajaților cu venituri mici, salariile de bază medii pentru femei și bărbați sunt similare, decalajul crește în grupul salariaților cu venituri medii și devine și mai vizibil în rândul celor cu venituri mari. În România, diferențele salariale de gen analizate post cu post sunt relativ mici în comparație cu alte țări, problema fiind mai degrabă de reprezentare: femeile tind să ocupe posturi mai slab plătite decât bărbații, 74% dintre angajații din sfertul cel mai slab plătit fiind femei, iar în sfertul cel mai bine plătit, procentul fiind de 56%. Cele mai mari decalaje salariale se înregistrează în sectoarele bancar și tech, iar cele mai mici în industrie și sectorul farmaceutic.



Salarii mai mici pentru tineri și angajații aproape de pensie



Vârsta influențează semnificativ venitul angajaților. Categoria de vârstă cu cel mai mare salariu mediu: 26–43 de ani. Salariul mediu scade semnificativ pentru tinerii sub 25 de ani (început de carieră) și angajații peste 55 de ani (mobilitate redusă și posibile discriminări pe piața muncii). Angajații performanți („high achievers”) primesc salarii cu 13–20% mai mari decât colegii lor.

Regiunea București–Ilfov conduce detașat la nivel de salarii, cu un salariu mediu brut de 16.373 lei, cu peste 85% mai mare decât în Moldova (8.874 lei) și Muntenia (8.732 lei), cu 52% mai mult decât în Banat și Transilvania (10.758 lei). Decalajele regionale sunt mai mari la nivel de poziții de management, dar mai reduse pentru angajații din zona operațională.

În cadrul studiului salarial și de beneficii PayWell România 2025 au participat 149 de companii din 7 sectoare de activitate: industrial, bancar, farmaceutic, retail, IT&C, BPO, advertising.

Au fost colectate date salariale de la 212.000 de angajați.