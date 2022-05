Studiu. Chiar și 10 minute de activitate pot îmbunătăți funcția memoriei

Oamenii care includ puțină yoga sau o plimbare în stilul lor de viață pot avea mai multe șanse să-și amintească unde și-au pus cheile. Cercetătorii de la Universitatea din California, Irvine și Universitatea din Tsukuba din Japonia au descoperit că și antrenamentele foarte ușoare pot crește conectivitatea dintre părțile creierului responsabile de formarea și stocarea memoriei.

Într-un studiu pe 36 de adulți tineri sănătoși, cercetătorii au descoperit că o singură perioadă de efort ușor de 10 minute poate aduce beneficii cognitive considerabile. Folosind imagistica prin rezonanță magnetică funcțională de înaltă rezoluție, echipa a examinat creierul subiecților la scurt timp după sesiunile de exerciții și a observat o conexiune mai bună între circumvoluția dințată a hipocampului și zonele corticale legate de procesarea detaliată a memoriei.

Mișcarea sporește conectivitatea neurologică și procesul de reamintire

Rezultatele lor au fost publicate în Proceedings of the National Academy of Sciences.

”Hipocampul este esențial pentru crearea de noi amintiri; este una dintre primele regiuni ale creierului care se deteriorează pe măsură ce îmbătrânim și mult mai grav în boala Alzheimer. Îmbunătățirea funcției hipocampusului este foarte promițătoare pentru îmbunătățirea memoriei în condiții de zi cu zi”, a spus co-liderul proiectului Michael Yassa, profesor UCI și asociat în domeniul neurobiologiei și comportamentului.

Cercetătorii în neuroștiință au descoperit că nivelul de conectivitate sporită a prezis gradul de îmbunătățire a reamintirii.

Creierul reacționează la mișcare

Yassa, director al Centrului UCI pentru Neurobiologia Învățării și Memoriei și al Inițiativei UCI Brain, lansată recent, a spus că, deși cercetările anterioare s-au concentrat pe modul în care exercițiul promovează generarea de noi celule cerebrale în regiunile de memorie, acest nou studiu demonstrează o situație mai imediată și de impact: comunicarea consolidată între părțile creierului concentrate pe memorie.

”Nu excludem posibilitatea ca noi celule să se nască, dar acesta este un proces care durează puțin mai mult pentru a se desfășura. Ceea ce am observat este că aceste perioade de exerciții de 10 minute au arătat rezultate imediat după aceea”, a adăugat Yassa.

Un pic de activitate fizică poate ajuta foarte mult, a subliniat Yassa.

”Este încurajator să vezi mai mulți oameni care își țin evidența obiceiurile de exerciții fizice prin monitorizarea numărului de pași pe care îi fac, de exemplu. Chiar și pauzele scurte de mers pe parcursul zilei pot avea efecte considerabile asupra îmbunătățirii memoriei și a cunoașterii”, a concluzionat omul de știință.

