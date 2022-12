Spitalele, asaltate de bolnavi cu infecții respriratorii. Medic: Diferența în acest sezon de viroze este că starea pacienților se agravează mult mai repede

Peste 97.000 de persoane au aflat în ultima săptămână că au infecție respiratorie, iar situația este tot mai gravă în rândul copiilor, transmite Pro Tv. La Spitalul Grigore Alexandrescu, spre exemplu, au fost aduși peste 1.500 de micuți în ultimele zile. Mulți dintre ei au rămas internați cu viroze, bronșite ori pneumonii. Principalele simptome cu care copiii sunt aduși în unitatea de primiri urgențe sunt febra, frisoanele și durerile în gât. Numărul acestora aproape că s-a dublat la Spitalul de Pediatrie din Galați.

"În aceste zile de vacanță au fost prezentați peste 650 de copii în unitatea noastră, patologia frecventă fiind respiratorie, dată de virusul sincițial respirator. Majoritatea au rămas internați în spital. Spitalul este extrem de aglomerat”, a spus și dr. Roxana Bogdan Goroftei, de la Spitalul de Pediatrie Sf. Ioan din Galați.

"Diferența în acest sezon de viroze este că starea pacienților se agravează mult mai repede și, automat, necesită mult mai mulți copii internare. Virusurile sunt mai agresive decât în anii trecuți", a avertizat dr. Cristina Neagă, medic specialist boli infecțioase la Institutul Matei Balș.

În plus, din cauza numărului mare de pacienți, timpul de așteptare trece de 4 ore petrecute în camera de gardă. Medicii spun că oamenii ar trebui să vină la spital abia după tratamentul indicat de medicul de familie, dacă starea lor nu se îmbunătățește.

"Ar trebui să ajungă la spital abia când, în urma tratamentului indicat de medicul de familie, lucrurile nu evoluează favorabil. Nu există niciun tratament care să-și facă imediat efectul sau în 24 de ore. E normal ca și a 2 a zi să aibă febră, să tușească. Și în a 3 a zi. Abia după aceea observăm ameliorări", a spus dr. Cătălin Apostolescu, managerul Institutului Matei Balș.

Diferența dintre răceală și gripă. Le confunzi adesea, fără să știi

Medicul primar infecționist Adrian Marinescu a explicat care este diferența dintre răceală și gripă.

"Când vorbim de gripă, sunt lucruri foarte clare, spre deosebire de viroză. În momentul în care am o stare generală rea, cu dureri musculare, dureri articulare importante, e senzația aceea că am fost bătut, cu dureri de cap, dureri de globi oculari, foarte probabil că am gripă, mai ales dacă sunt în sezon.

Însă, dacă am un diagnostic clinic, nu înseamnă că am confirmarea care ține de laborator și care înseamnă identificarea concretă pentru virusul gripal. Tratamentul poți să-l dai și plecând de la un diagnostic clinic. Și aici trebuie să spunem că există tratament antiviral care este destul de țintit și care ne ajută mult în gripă. Dacă îl administrezi de la începutul simptomatologiei, poate să facă o diferență. Într-o zi s-ar putea să te simți mult mai bine față e ce a fost înainte", a explicat dr. Adrian Marinescu, în cadrul emisiunii "Doctor de bine" de la Pro TV.

Întrebat ce sunt, de fapt virozele respiratorii, medicul a spus: "Sunt infecții date de virusuri și, în momentul în care virusul are tropism, în momentul în care se referă la aparatul respirator, va duce la o viroză respiratorie. De obicei, virozele respiratorii se referă la căile respiratorii superioare, când ai prindere pulmonară, înseamnă și componenta care ține de pneumonie. Adică pot să am gripă, iar gripa să se complice și să ajungem la pneumonie". Vezi mai mult AICI.

