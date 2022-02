Singurul domeniu din România care nu e afectat de criză. ANIS: Motor esențial de creștere economică pe termen mediu-lung

Asociația patronală a industriei de software și servicii (ANIS) vine cu un Studiu privind impactul industriei de software și servicii IT în economia României.

Industria de software și servicii IT s-a dovedit rezilientă la crizele economice din ultimii 20 de ani, reușind să mențină pe toată perioada de recesiune economică (2008-2011) o rată anuală de creștere nominală pozitivă, în timp ce economia națională era în plină contracție. Similar, în perioada economică marcată de efectele pandemiei de COVID-19, industria de software și servicii IT, precum și macro-sectorul Informații și comunicații per ansamblu, au păstrat o rată de creștere accelerată.

Mai presus de aceste evoluții pozitive la nivel de indicatori macro-economici individuali, sectorul IT și mai ales industria de software și servicii IT se remarcă prin raportul de conversie a fiecărei unități de producție economică în valoare adăugată brută.

În perioada 2014-2019 (ulterior extinderii facilității fiscale) industria de SW&IT a reușit să genereze cu cca. 25% mai multă valoare adăugată brută direct creată per unitate de producție (echivalent cca. 15 puncte procentuale diferență) comparativ cu anul de referință considerat inițial.

Un factor important al creșterii contribuției brute în economie îl reprezintă ponderea cheltuielilor cu remunerarea salariaților din total VAB generat la nivel de industrie. La finalul perioadei de analiză pentru fiecare EUR de valoare brută generată de industria SW&IT, cca. 0,4-0,5 EUR reveneau exclusiv din contribuția directă cu salariile.

Între 2014-2019, în timp ce economia României creștea în medie cu cca. 5% pe an (creștere reală), macro-sectorul Informații și comunicații avansa cu circa 11% rată medie anuală de creștere reală, industria de SW& IT înregistrând o creștere și mai spectaculoasă (circa 15% creștere medie anuală reală).

Între 2014-2019, din fiecare 10 EUR de creștere reală a Produsului Intern Brut al României cca. 0,9 EUR au reprezentat contribuția directă a industriei de software și servicii IT

Aceste valori sunt cu atât mai relevante privite în comparație cu dimensiunea industriei, aflată încă în curs de dezvoltare. Astfel, efectul de pârghie asupra economiei României devine evident, industria de software și servicii IT contribuind în medie de cca. 3 ori mai mult comparativ cu ponderea sa în PIB.

Motor esențial de creștere economică pe termen mediu-lung

Dinamica accelerată de creștere economică reală, raportul crescut al valorii adăugate brute per unitatea de producție, precum și ponderea în creștere la formarea PIB întăresc relevanța industriei de software și servicii IT în economia națională și clădesc premisele de motor esențial de creștere economică pe termen mediu-lung.

GĂSIȚI AICI STUDIUL INTEGRAL

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News