Serviciile telecom, grav afectate de noile prevederi din domeniul Energiei

”Modificarile din domeniul Energiei aduse de Guvern prin Ordonanta de Urgenta nr. 119/2022 produc un efect major destabilizator asupra serviciilor de telecomunicatii si afecteaza grav planurile investitionale in domeniu.

Prin OUG mentionata, promovata de Guvern in sedinta din 1 septembrie 2022, fara consultare publica, fara respectarea vreunui instrument de transparenta decizionala, Executivul inlatura de la o zi la alta, cu sapte luni mai devreme, pragurile de plafonare a pretului energiei electrice pe baza carora furnizorii de comunicatii electronice si-au construit planurile de afaceri pentru anii 2022 – 2023.

Prin aceasta OUG Executivul anuleaza estimarile de dezvoltare, de investitii si de cost realizate de operatorii de comunicatii electronice pentru infrastructura specifica. Operarea retelelor, considerate ca avand importanta strategica, in mod deosebit in contextul geo-politic actual, presupune un consum permanent si semnificativ de electricitate.

Avand in vedere si contextul anuntatei licitatii de spectru 5G, care implica investitii substantiale din partea operatorilor telecom precum si faptul ca serviciile de telefonie si internet sunt esentiale si se regasesc in toate aspectele activitatilor economice, sociale si educationale din Romania, adoptarea acestei Ordonante de urgenta creeaza riscul unei perturbari majore, cu efect negativ asupra intregii economii si asupra societatii in ansamblul sau si pune in pericol eforturile de digitalizare ale Romaniei.

Mentionam ca Romania beneficiaza de cele mai mici preturi la telefonie si internet din Europa, venitul mediu per utilizator fiind de 6,3 Euro comparativ cu, spre exemplu, 11,38 Euro in Ungaria, 14,92 Euro in Spania, 20,17 Euro in Franta, in vreme ce calitatea serviciilor din Romania este superioara calitatii serviciilor din celelalte tari europene. Notam ca in prezent Romania este pe ultimul loc in indexul Economiei si Societatii Digitale (DESI), publicat de Comisia Europeana in 2022 (la fel ca si in 2021), iar masurile adoptate fac si mai dificila recuperarea decalajului digital existent fata de celelalte state europene.

In acelasi timp, solicitam autoritatilor competente sa analizeze conformitatea si efectele prevederilor acestei OUG cu normele de concurenta si ajutor de stat in conditiile in care sectorul de telecomunicatii, sector de importanta strategica al Romaniei, sustine spectrul complet al activitatilor economico-sociale ale Romaniei.

Dat fiind faptul ca efectele prevederilor OUG pe termen scurt, mediu si lung sunt majore, consideram ca in vederea evitarii acestora, este necesara includerea de urgenta a sectorului telecom in sfera de aplicare a prevederilor referitoare la plafonarea tarifelor la energie electrica”, a transmis Asociația Operatorilor Mobili din România.

