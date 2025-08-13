Se fac jocurile pentru Primăria Municipiului București. Coaliția Puterii se ”reunește” anti-”extremiști”? Propuneri inedite

Mircea Abrudean a afirmat că, în ciuda divergențelor, ”coaliția funcționează foarte bine”, inclusiv în Parlament, dar și că există dialog între liderii coaliției. Președintele Senatului mai precizează, cu privire la presiunea dată de ratingul Fitch, care urmează să fie dat la sfârșitul săptămânii, că o retrogradare ar fi ”aproape catastrofală pentru România”, referindu-se atât la dobânda de împrumut a țării, cât și la investițiile străine, precum și la fondurile europene.

În acest context central complicat, în culisele scenei politice, se dispută locul liber lăsat de Nicușor Dan la Primăria Capitalei. Se fac calcule, apar candidați, dar și propuneri pentru a evita un primar ”extremist” la PMB.

Mircea Abrudean a precizat, la B1TV, că ”orice decizie de natură să evite orice escaladare a unui candidat suveranist, extremist în București, cel mai votat om după președintele României, este utilă și constructivă, vom vedea în ședința coaliției ce se va discuta în acest sens”.

Vlad Voiculescu, președintele USR București, susține că toate partidele din coaliție ar trebui să susțină un singur candidat pentru București, dar și să fie organizate alegeri în două tururi pentru primari: ”Dar cea mai bună soluție nu este să facem experimente pe spatele bucureștenilor. Cea mai corectă și democratică cale este revenirea la votul în două tururi pentru primari. Așa ne asigurăm că viitorul primar are susținerea majorității bucureștenilor”. ”Dacă se vrea, se poate: schimbarea se votează în câteva zile, iar alegerile parțiale pentru Primăria București pot fi organizate în noiembrie după noua lege. Bucureștiul merită un primar legitim, ales de majoritatea oamenilor” mai susține el.

Liberalul Sebastian Burduja susține ideea lui Vlad Voiculescu, dar propune ca viitorul candidat comun să fie ales prin alegeri primare deschise, o propunere inedită pentru alegerile din România. Ce înseamnă alegeri primare deschise?

Sebastian Burduja susține, pe Facebook, că, în absența unei candidaturi comune, ”blocul izolaționist pleacă cu prima șansă”, mai ales în condițiile în care ”aproape în fiecare zi se mai anunță un nou pretendent la Primăria Generală”.

”Putem fi cu toții de acord că cel mai bun scenariu este selectarea unui candidat unic din partea coaliției de guvernare” precizează el, adăugând că ”un instrument care funcționează în democrațiile avansate, mai ales în SUA, sunt alegerile primare”.

”Candidați din toate partidele proeuropene se înscriu în competiție și încep dezbateri, discuții cu cetățenii, prezentări, interviuri - campania pentru alegerile primare. Totul bazat pe un calendar și un regulament clare. Alegerile primare deschise ar avea loc cu 45 de zile înainte de alegerile locale. Alegătorii care participă la alegerile primare se înregistrează online sau la puncte fixe înainte, pentru a preveni votul multiplu. Se poate vota fizic sau, ideal și tot în premieră, online, printr-un sistem securizat agreat de toate partidele, cu observatori și tot tacâmul. Transparență totală, legitimitate deplină și încrederea cetățenilor recâștigată” consideră liberalul.

