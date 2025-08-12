Miza reală pentru George Simion la alegerile locale: Cine va fi candidatul AUR pentru Primăria București

Una dintre mizele reale la următoarele alegeri este cine va fi candidatul AUR pentru Primăria București.

Cum va juca George Simion pentru a-și conserva puterea în partid? Lecția ultimelor alegeri locale de la București este importantă. La Primăria Capitalei, candidatul AUR, Mihai Enache, a luat aproximativ 3%. A fost mai degrabă un pariu „safe” pentru George Simion: Mihai Enache era un nume discret, fără riscul de a eclipsa liderul partidului AUR. Nu l-a știut lumea nici când a candidat, iar între timp l-a și uitat.

De ce ar evita George Simion un candidat popular

Dacă un candidat AUR carismatic câștigă Primăria Bucureștiului, acela devine, instant, pol de putere în partid. Precedentul Băsescu-Petre Roman este relevant: Traian Băsescu a intrat în cursă după eșecul „Alexandru Sasu rezolvă impasul”, a câștigat Capitala, a devenit cel mai vizibil lider și, ulterior, l-a detronat pe Roman la congres.

De aici tentația de a nu propulsa un nume cunoscut gen „Petrișor Peiu” pentru că ar putea atrage mai multă atenție și, implicit, voturi.

Dar mai este timp ca AUR să decidă candidatul la locale. Jocurile se fac când afli pe ce picior dansezi. Dacă AUR simte că poate câștiga Capitala doar cu un nume mare, George Simion are de ales între puterea personală și maximizarea șanselor electorale. Precedentul Băsescu arată că Primăria Bucureștiului creează lideri. Dacă un candidat AUR câștigă Capitala, acesta ar putea deveni o alternativă de lider în partid. De aceea, la alegerile trecute, George Simion a ales un nume necunoscut, fără potențial de a-l eclipsa, dovadă că Mihai Enache a luat doar 3% și nu-l mai știe nimeni. Pentru George Simion, alegerea candidatului la București nu este doar o decizie electorală, ci una strategică pentru supraviețuirea la vârful AUR.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News