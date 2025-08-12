Data publicării:

EXCLUSIV  Miza reală pentru George Simion la alegerile locale: Cine va fi candidatul AUR pentru Primăria București

Autor: D.C. | Categorie: Politica
Inquam Photos / George Călin
Inquam Photos / George Călin

Una dintre mizele reale la următoarele alegeri este cine va fi candidatul AUR pentru Primăria București.

Cum va juca George Simion pentru a-și conserva puterea în partid? Lecția ultimelor alegeri locale de la București este importantă. La Primăria Capitalei, candidatul AUR, Mihai Enache, a luat aproximativ 3%. A fost mai degrabă un pariu „safe” pentru George Simion: Mihai Enache era un nume discret, fără riscul de a eclipsa liderul partidului AUR. Nu l-a știut lumea nici când a candidat, iar între timp l-a și uitat.

De ce ar evita George Simion un candidat popular

 

Dacă un candidat AUR carismatic câștigă Primăria Bucureștiului, acela devine, instant, pol de putere în partid. Precedentul Băsescu-Petre Roman este relevant: Traian Băsescu a intrat în cursă după eșecul „Alexandru Sasu rezolvă impasul”, a câștigat Capitala, a devenit cel mai vizibil lider și, ulterior, l-a detronat pe Roman la congres.

De aici tentația de a nu propulsa un nume cunoscut gen „Petrișor Peiu” pentru că ar putea atrage mai multă atenție și, implicit, voturi.

Dar mai este timp ca AUR să decidă candidatul la locale. Jocurile se fac când afli pe ce picior dansezi. Dacă AUR simte că poate câștiga Capitala doar cu un nume mare, George Simion are de ales între puterea personală și maximizarea șanselor electorale. Precedentul Băsescu arată că Primăria Bucureștiului creează lideri. Dacă un candidat AUR câștigă Capitala, acesta ar putea deveni o alternativă de lider în partid. De aceea, la alegerile trecute, George Simion a ales un nume necunoscut, fără potențial de a-l eclipsa, dovadă că Mihai Enache a luat doar 3% și nu-l mai știe nimeni. Pentru George Simion, alegerea candidatului la București nu este doar o decizie electorală, ci una strategică pentru supraviețuirea la vârful AUR.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Miza reală pentru George Simion la alegerile locale: Cine va fi candidatul AUR pentru Primăria București
12 aug 2025, 21:31
Nicușor Dan și Zelenski, discuții despre viitorul regiunii. Ce au vorbit cei doi
12 aug 2025, 17:29
Ministrul Bogdan Ivan, acuzat că și-a propus finul în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, a revocat numirea / update
12 aug 2025, 15:59
Cum va fi reluat programul Rabla. Ministrul Diana Buzoianu anunță modificări
12 aug 2025, 15:26
Titus Corlățean, după anunțarea candidaturii la șefia PSD: Partidul reînvie, devine un partid viu și oamenii încep să se manifeste
12 aug 2025, 14:56
Alegeri primare deschis pentru un candidat unic al Coaliției la primăria Capitalei. Apel făcut de Burduja, PNL
12 aug 2025, 14:40
ParintiSiPitici.ro
Amenințare gravă în școli: Vaccinările copiilor scad dramatic! Medicii fac un apel urgent către părinți: „Când suntem vaccinați, construim ceea ce se numește imunitate colectivă”
12 aug 2025, 15:48
Mihai Fifor: Lăsați-ne cu Ucraina, prioritatea ministrului Apărării sunt numirile politice
12 aug 2025, 14:22
Scenariu: România va intra curând în recesiune. Bogdan Chirieac: Poate ia domnul Bolojan premiul Nobel pentru Economie
12 aug 2025, 12:32
Sfântul Ierarh Nifon sărbătorit la Tîrgoviște
12 aug 2025, 09:20
Robert Cazanciuc: Dacă proiectul lui Titus Corlățean nu va reuși, întregul proiect social-democrat din România va eșua
12 aug 2025, 09:04
Senatorii intră în ședință pentru două Ordonanțe de Urgență. Ce trece astăzi prin Parlament
12 aug 2025, 08:40
Cseke Attila, despre reducerea a 40.000 de posturi din administrație
12 aug 2025, 08:13
Romeo Lungu, președinte PSD Buzău, reacție la poziția lui Constantin Toma privind competiția internă din PSD
11 aug 2025, 19:51
Procedura de achiziție pentru serviciile unui expert AMEPIP, reluată după o ofertă neconformă. Anunțul Guvernului
11 aug 2025, 18:16
Prima reacție a lui Sorin Grindeanu față de candidatura lui Titus Corlățean la șefia PSD
11 aug 2025, 14:47
Condițiile puse de PSD pentru a reveni la masa coaliției de guvernare. Grindeanu, declarații de ultimă oră
11 aug 2025, 14:11
Săgeți otrăvite în coaliție. Virgil Guran, PNL: Sunt deranjați că lucrurile nu mai merg așa cum vor ei
11 aug 2025, 15:33
”PSD nu a intrat la guvernare ca să iasă după două luni”. PSD, de două ore în ședință. Ce decid, cu adevărat, social-democrații?
11 aug 2025, 12:42
România are, în sfârșit, un cadru legal clar pentru parteneriate public-private: Ghidurile aprobate de Ministerul Finanțelor simplifică și facilitează investițiile strategice
11 aug 2025, 11:46
Bolojan, față-n față cu o măsură ce aduce bani la buget: Va aplica Impozitul minim global de 15% pentru multinaționale?
11 aug 2025, 11:05
Zi decisivă în PSD și-n coaliția de guvernare. Ședința care poate schimba fața Puterii
11 aug 2025, 08:27
Titus Corlățean: Am decis să îmi asum candidatura la președinția PSD
11 aug 2025, 05:02
Partid suveranist nou pe scena politică?! Bogdan Chirieac: Dacă Georgescu îl susținea pe acest om, altfel arăta România astăzi
10 aug 2025, 20:00
Nicușor Dan, drumeție în natură. Copiii au fost cei mai încântați. Unde s-a plimbat / video
10 aug 2025, 17:23
„Scena de film” cu Oana Țoiu la Salzburg a stârnit un val de comentarii. Internauții au crezut că pozele sunt făcute cu inteligența artificială
10 aug 2025, 16:32
În Alaska se decide în aceste zile dacă România va avea o mare problemă timp de un secol de acum. Chirieac se teme de un „eșec răsunător” al triunghiului Trump - Putin - Zelenski
10 aug 2025, 13:46
Putin, Zelenski și Trump, singura poză împreună / foto în articol
09 aug 2025, 23:19
Nicușor Dan, baie de mulțime. A stat pe jos la concert. Nu la Untold, ci la Festivalul Lupilor / foto în articol
09 aug 2025, 22:33
Costel Fotea, alături de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la Spitalul Județean Galați
09 aug 2025, 18:24
De ce toți ochii României vor fi pe Alaska în aceste zile. Chirieac: Dacă Trump nu va ajunge la o înțelegere iar Rusia s-ar întinde până la noi va fi un dezastru
09 aug 2025, 13:39
Cioroianu remarcă legătură post mortem dintre Iliescu și Nicușor Dan deși președintele României a refuzat să participe la funeralii. „Și totuși, a terminat bine”
09 aug 2025, 11:24
Grilă de despăgubiri pentru românii cărora comuniștii le-au luat casele. Se modifică procedura, prin ordonanță
08 aug 2025, 23:40
Guvernul Bolojan vrea să limiteze retragerea banilor din Pilonul II de pensii. Bogdan Chirieac: Este pur și simplu groaznic! Sunt banii oamenilor economisiți de o viață
08 aug 2025, 21:57
Fritz alimentează scandalul cu PSD, deși, aparent, are un ton de pace: Înţeleg că pentru PSD este o perioadă de doliu dificil
08 aug 2025, 19:01
Ciucu îl atacă pe Drulă. Propune o competiție pentru București: Mă aşteptam ca Nicușor Dan să pună mâna pe el. Eu nu mă ascund după pantalonii preşedintelui
08 aug 2025, 17:16
Funeraliile lui Iliescu: De la zvonuri de scandal la mulțumiri oficiale. Mesaj de la Guvern
08 aug 2025, 14:25
Crin Antonescu rupe tăcerea după moartea lui Iliescu: Simt nevoia să-l ajut pe Bolojan
08 aug 2025, 14:10
George Simion, favorit în rețeaua Șor? Oligarhul fugar ar fi cerut voturi pentru liderul AUR
08 aug 2025, 14:17
„Gică contra” în coaliție. Miza USR: Care este, de fapt, teama lor
08 aug 2025, 12:15
Scoaterea USR de la guvernare, pe masa PSD?! Excesele partidului condus de Dominic Fritz în timp ce românii sunt afectați de măsurile de austeritate
08 aug 2025, 14:51
Scandalul Michael-Dragoș Anastasiu ajunge la final. Nicușor Dan a luat act de demisia fostului vicepremier
08 aug 2025, 11:00
MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică
08 aug 2025, 10:27
MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică
Robert Cazanciuc: Ion Iliescu merită apreciat pentru momentele istorice de referință ale României
08 aug 2025, 09:56
Iliescu reaprinde spiritele în Coaliție. PSD, decizie. Grindeanu a făcut anunțul
08 aug 2025, 09:44
Ședință de guvern, pe ordinea de zi  Proiectul de lege privind plata pensiilor private
08 aug 2025, 08:59
Ponta arată gestul absolut rușinos al lui Țoiu de la Externe: Mentalitate ”talibană”
07 aug 2025, 18:32
Gesturile care spun totul după moartea lui Ion Iliescu. Bogdan Chirieac: Ne-am prezentat ca un stat putred, depășit
07 aug 2025, 18:15
Traian Băsescu primește casă de la RA-APPS și indemnizație de șef de stat, după decizia CCR. Își cere banii pe ultimii trei ani
07 aug 2025, 16:07
Liviu Dragnea a reacționat după moartea lui Ion Iliescu
07 aug 2025, 14:39
Sorin Grindeanu: Aceasta este adevărata moștenire lăsată de Ion Iliescu / video
07 aug 2025, 14:32
Cele mai noi știri
pe 12 August 2025
Creierul îmbătrânește după 40 de ani. Iată cum îl poți păstra tânăr
pe 12 August 2025
Semnele durerii abdominale care impun vizita urgentă la medic. Dr. Oana Dolofan (SANADOR), atenționare privind mâncarea
pe 12 August 2025
Departamentul de Stat al SUA deplânge "deteriorarea" drepturilor omului în Europa: Cazul României
pe 12 August 2025
Turcia renunță la sistemul all-inclusive din hoteluri pentru a reduce risipa alimentară
pe 12 August 2025
Este adevărat că telefoanele mobile sunt rezistente la apă? Acești doi factori le pun în pericol
pe 12 August 2025
Plăcintă cu brânză „ciufulită” - rețeta delicioasă și ușor de făcut cucerește internetul
pe 12 August 2025
Nemții au crezut că văd OZN-uri pe cer, la primele ore ale dimineții. Ce era, de fapt / foto în articol
pe 12 August 2025
Franța, sub cod roșu. Canicula de peste 40°C paralizează transportul și pune spitalele în alertă
Cele mai citite știri
pe 12 August 2025
Fostul șef Romsilva, care a încasat 100.000 de euro primă de pensionare, anchetat de DNA
pe 12 August 2025
Anunțul Ambasadei SUA: Schimbare privind vizele pentru români. Ce se întâmplă din 2 septembrie
pe 12 August 2025
Inflația a sărit la aproape 8%. Mircea Coșea: Clasa mijlocie nu conștientizează ce o așteaptă în toamnă
pe 12 August 2025
Miza reală pentru George Simion la alegerile locale: Cine va fi candidatul AUR pentru Primăria București
pe 12 August 2025
Horoscop 12 august 2025. Bucurie pentru Rac, neînțelegeri pentru Balanță
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel