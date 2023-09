Scandal pe Pilonul II de pensii, după ce s-a dat vina pe Daniela Pescaru. Marcel Ciolacu: Nu dăm foc la vrăjitoare

"În primul rând, ca şi procedura, nu putea să apară un amendament înaintea discursului meu pentru că, fiind o lege de asumare a răspunderii a Guvernului, amendamentele se aprobă în guvern. În Guvernul României nu a existat o astfel de propunere. Ce pot să vă spun cu certitudine: nici eu, nici Nicolae Ciucă nu am luat o decizie politică şi nu am avut în discuţie noi doi o decizie politică în ceea ce priveşte naţionalizarea Pilonului ÎI de Pensii. Un lucru foarte clar! Mai mult, nici eu, nici domnul Ciucă nu vom lua vreo decizie, cât timp suntem în aceste funcţii, în ceea ce priveşte Pilonul ÎI de Pensii.

În rest, că cineva are o propunere, că cineva are o discuţie, presupun la fel ca şi dumnevoastră că suntem în 2023, nu în Evul Mediu, şi nu dăm foc la vrăjitoare, nu înfierăm oamenii cu fierul pe umăr că au avut o opinie. Este dreptul fiecăruia să aibă o opinie. Decizia politică este una foarte clară: nici nu am avut de gând, nici nu am avut o discuţie serioasă pe acest subiect şi nici nu vom avea de gând să desfiinţăm Pilonul ÎI de Pensii. Cred că este suficient de clar", a spus Marcel Ciolacu la Digi 24.

În aceste momente, Pilonul II de Pensii s-ar ridica la 103 miliarde lei, după cum a afirmat, ieri, Marcel Boloș, ministrul Finanțelor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News