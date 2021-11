România, în deficit de gaz. Elena Cristian, avertisment pentru iarna asta: Specialiştii spuneau că va fi singura variantă

"Nu pot să înţeleg, a fost o lipsă de implicare şi viziune a celor care au trecut în ultimii ani pe la guvernare", a spus Elena Cristian la Antena 3, legat de faptul că zeci de mii de români îngheaţă în case, în timp ce zăcămintele de gaz din Marea Neagră stau neexploatate.

"Vorbeam astăzi cu oamenii din industrie, care îmi spuneau că România are un deficit de 30% din necesarul de gaz pentru a trece această iarnă, deficit pe care nu are cum să îl acopere în acest moment, nu are de unde să îl ia. Spuneau specialiştii că singura varianta va fi ca unii agenţi economici, mari consumatori de gaze, să fie opriţi pentru o perioadă de timp, să se reducă consumul, să se facă economie. Avem probleme serioase, pe lângă aceste tarife foarte mari care au crescut şi de cinci ori pentru consumatorii casnici. Avem o criză a gazelor şi apare o întrebare. România este unul dintre cei mai mari producători de gaze naturale din Europa, avem resurse. Semnale de alarmă sunt din toate părţile. Avem de unde aduce gaz, dar stăm de doi ani într-un paragraf de lege pentru ca România să nu mai fie dependentă de alţii când vine vorba de gaz. Acest lucru nu se face însă. Acum un an se promitea modificarea legii într-o lună. Acum o lună legea a ajuns în Parlament. Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic!", a mai declarat Elena Cristian.

Ce presupune legea exploatării gazelor. Elena Cristian: Am auzit tot felul de poveşti. Orice, numai să nu exploatăm

"Să explicăm oamenilor de acasă ce cer aceste companii (n.r. care vor să exploateze gazul). Am auzit că vor să ia gazul şi să plece cu el, să îl vândă la preţuri foarte mari. Să explicăm că această lege trebuie să fie modificată în aşa fel încât să nu se mai poată modifica prin OUG-uri precum OUG114. Ei nu cer lucruri care nu pot fi făcute, cer lucruri care în orice altă ţară se discută, se negociază şi se implementează. Am auzit că vom fi în continuare dependenţi, că gazul va pleca în altă parte, tot felul de poveşti. Orice, numai să nu exploatăm. Pentru români ar însemna că anul viitor nu vom mai vorbi de deficit, ci că vom sta altfel şi vom vorbi altfel de tarife la gaze. Eu nu înţeleg cum nu vor mai mulţi bani la buget şi să fim toţi mai liniştiţi, când ne împrumutăm enorm", a mai punctat aceasta.

Acest articol reprezintă o opinie.