Regretul lui Ciolacu în ziua votului pentru noul Guvern

'Îmi pare rău, domnule Kelemen Hunor, de faptul că n-am reuşit trei bărbaţi de stat să ajungem la acel punct comun în care să rămânem în continuare o echipă la guvernare. Sunt ferm convins că în viitor vom reuşi să rămânem o echipă în Parlament, pentru legile importante. S-a mai întâmplat în istorie când Partidul Social Democrat şi cu UDMR, când era o avalanşă asupra noastră, să găsim echilibru. Sunt ferm convins că-l vom găsi în continuare, de data aceasta împreună şi cu PSD şi cu PNL', a afirmat Ciolacu.

Ciolacu a transmis că este gata să colaboreze instituţional cu USR, pentru a găsi 'o linie de mijloc'.

'Indiferent de jocul politic, este un moment pe care România nu poate să-l piardă. Nu vă spun ca să vin întâmpinare sau să fie interpretat în vreun fel, cred că e de datoria mea. Dacă mă chemaţi la grupul USR, voi veni, fără presă, fără anunţuri, fără a fi folosite politic. Toate reformele din PNRR trebuie respectate şi implementate. Dacă vom pierde şi acest tren, este ultimul tren, nu al meu şi al dumneavoastră, eu îmi doresc sănătate, dumneavoastră faceţi politică în continuare, este ultimul tren al României. Înţeleg totul în politică, nu înţeleg minciunile şi lucrurile ştim la fel de bine cum se fac, nu se aruncă în spaţiul public, nu sunt ipocrit. A scăzut industria, producţia, este evident, a scăzut în toată Europa. Am văzut şi în Franţa ce s-a întâmplat, m-am uitat şi în Germania, m-am uitat şi în Italia. Este reculul ultim în acest moment. Dacă nu lăsăm România în această traiectorie, vom pierde tot. Ştiu şi eu şi dumneavoastră ce ameninţă cu adevărat România şi clasa politică. Ar fost uşor acum să vă spun tot ce s-a făcut greşit când aţi fost la guvernare, de ce aţi plecat. Îmi doresc să colaborăm instituţional, politic. Dumneavoastră sunteţi în opoziţie, noi la putere împreună cu PNL şi să încercăm să găsim linia de mijloc, unde cu toţii avem interes', le-a spus Ciolacu liderilor USR în timpul discursului din Parlament.

El i-a atenţionat pe cei din PSD şi PNL că vor fi 'atacuri foarte mari' asupra coaliţiei de la guvernare, pentru că 'nimănui nu-i convine această majoritate mare şi consistentă'. 'Vor fi atacuri foarte mari, dragi colegi şi de la PNL şi de la PSD, asupra noastră în perioada următoare. Nimănui nu-i convine această majoritate mare şi consistentă. Indiferent cât de greu va fi în viitor, indiferent cât de greu a fost în acest un an şi şase luni, vom fi supuşi unui atac, vom fi acuzaţi, o să fim întărâtaţi, astfel încât această alianţă să se rupă. Eu am luat votul de la colegii mei şi nu regret că am intrat la guvernare, ca să facem o alianţă cel puţin până în anul 2024. Ar fi culmea, după ce, cum spunea domnul Kelemen Hunor, cu o mână stingeam focurile, cu alta se încerca să se construiască, să ne lăsăm impresionaţi în acest moment. Eu cred că vom avea în viitor politic împreună şi după anul 2024, dacă această guvernare se va ridica la aşteptările românilor', a mai spus Ciolacu.

