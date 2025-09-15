PSD lansează Planul Economic. Grindeanu atacă austeritatea și avertizează asupra ridicării plafonului la alimente: "Nu putem fi de acord"

Într-un context economic marcat de inflație record și tensiuni politice interne, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a lansat joi un plan economic menit să stimuleze investițiile și să sprijine categoriile vulnerabile. Acesta a subliniat necesitatea unor politici publice care să sprijine economia reală și să protejeze veniturile celor care muncesc cinstit, în fața unor măsuri fiscale controversate propuse de coaliție. Grindeanu a exprimat, de asemenea, îngrijorare față de posibilitatea ridicării plafonului adaosului comercial pentru alimentele de bază, avertizând că o astfel de decizie ar putea duce la o creștere suplimentară a inflației și la o scădere a puterii de cumpărare a românilor. Astfel, PSD a solicitat clarificări urgente din partea partenerilor de guvernare și a subliniat importanța adoptării unui plan economic echilibrat, care să includă măsuri de stimulare a economiei și de protejare a celor mai vulnerabili.

"Am lansat Planul economic al PSD"

"România are nevoie de stimularea investițiilor, de idei care să aducă un plus în economie și speranță pentru viitor, nu de experimente și austeritate pe seama celor mulți. Tocmai de aceea, joi am lansat Planul economic al PSD – un program de relansare prin investiții, locuri de muncă și șanse pentru tineri. Avem nevoie de politici publice care să crească economia și nu care să mute toată greutatea pe spatele celor care muncesc cinstit. Prin urmare, este nevoie să discutăm cât mai rapid acest Plan cu partenerii de guvernare, cu structurile asociative și mediul de afaceri, în contextul în care inflația a ajuns din nou la niveluri record. Este un semnal care m-a îngrijorat la fel de mult ca zvonurile privind renunțarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie. Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord! Specialiștii spun că ridicarea plafonării ar crește imediat inflația cu încă 2-3 puncte procentuale, consumul ar scădea, iar puterea de cumpărare a românilor se va prăbuși! Așadar, nu văd nimic pozitiv în ridicarea acestui mecanism de protecție, mai ales că el îi ajută pe românii cu venituri mici și medii! O spun public și o voi afirma clar și în cadrul viitoarei Coaliții: presiunea prețurilor deja se resimte puternic în buzunarele oamenilor, nu este nevoie de o lovitură suplimentară! Să gândim de două ori înainte de orice acțiune guvernamentală", a postat Sorin Grindeanu.

