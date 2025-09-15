Data actualizării: | Data publicării:

PSD lansează Planul Economic. Grindeanu atacă austeritatea și avertizează asupra ridicării plafonului la alimente: "Nu putem fi de acord"

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Politica
Sorin Grindeanu - Ilie Bolojan. Inquam Photos/ Octav Ganea
Sorin Grindeanu - Ilie Bolojan. Inquam Photos/ Octav Ganea

PSD a prezentat joi propriul Plan Economic, iar Sorin Grindeanu, președintele interimar al formațiunii politice, critică deciziile de austeritate ale coaliției de guvernare.

Într-un context economic marcat de inflație record și tensiuni politice interne, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a lansat joi un plan economic menit să stimuleze investițiile și să sprijine categoriile vulnerabile. Acesta a subliniat necesitatea unor politici publice care să sprijine economia reală și să protejeze veniturile celor care muncesc cinstit, în fața unor măsuri fiscale controversate propuse de coaliție. Grindeanu a exprimat, de asemenea, îngrijorare față de posibilitatea ridicării plafonului adaosului comercial pentru alimentele de bază, avertizând că o astfel de decizie ar putea duce la o creștere suplimentară a inflației și la o scădere a puterii de cumpărare a românilor. Astfel, PSD a solicitat clarificări urgente din partea partenerilor de guvernare și a subliniat importanța adoptării unui plan economic echilibrat, care să includă măsuri de stimulare a economiei și de protejare a celor mai vulnerabili.

"Am lansat Planul economic al PSD"

"România are nevoie de stimularea investițiilor, de idei care să aducă un plus în economie și speranță pentru viitor, nu de experimente și austeritate pe seama celor mulți. Tocmai de aceea, joi am lansat Planul economic al PSD – un program de relansare prin investiții, locuri de muncă și șanse pentru tineri. Avem nevoie de politici publice care să crească economia și nu care să mute toată greutatea pe spatele celor care muncesc cinstit. Prin urmare, este nevoie să discutăm cât mai rapid acest Plan cu partenerii de guvernare, cu structurile asociative și mediul de afaceri, în contextul în care inflația a ajuns din nou la niveluri record. Este un semnal care m-a îngrijorat la fel de mult ca zvonurile privind renunțarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie. Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord! Specialiștii spun că ridicarea plafonării ar crește imediat inflația cu încă 2-3 puncte procentuale, consumul ar scădea, iar puterea de cumpărare a românilor se va prăbuși! Așadar, nu văd nimic pozitiv în ridicarea acestui mecanism de protecție, mai ales că el îi ajută pe românii cu venituri mici și medii! O spun public și o voi afirma clar și în cadrul viitoarei Coaliții: presiunea prețurilor deja se resimte puternic în buzunarele oamenilor, nu este nevoie de o lovitură suplimentară! Să gândim de două ori înainte de orice acțiune guvernamentală", a postat Sorin Grindeanu.

CITEȘTE ȘI: Daniel David, test de rezistență în Parlament. Moțiunea împotriva ministrului Educației a PICAT, dar au votat mai mulți decât au semnat/ Rezultat

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
PSD lansează Planul Economic. Grindeanu atacă austeritatea și avertizează asupra ridicării plafonului la alimente: "Nu putem fi de acord"
15 sep 2025, 18:56
De ce a lipsit Victor Ponta de la parada de la Beijing
15 sep 2025, 14:01
Sfatul lui Victor Ponta pentru Ilie Bolojan / video
15 sep 2025, 12:58
Adrian Câciu explică de ce majoritatea votanților PNL și USR nu sunt de acord cu liderii lor: La dacii liberi e luptă mare
15 sep 2025, 12:01
Victor Negrescu și-a anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat de vicepreședinte  al PES
15 sep 2025, 11:39
Eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. Sorin Grindeanu cere intervenția de urgență a ANAF
15 sep 2025, 10:55
ParintiSiPitici.ro
„Cum să fii profesor în 2025 să te duci la trei școli?” Prof. Claudia Chiru denunță măsurile luate în Educație și cere ministrului soluții reale / VIDEO
15 sep 2025, 13:01
Sorin Lucaci, directorul Administrației Naționale Apele Române, demis de Ministra Mediului, Diana Buzoianu
13 sep 2025, 05:53
Ce se întâmplă cu proiectele spitalelor care nu mai au finanţare prin PNRR. Anunțul premierului Ilie Bolojan
12 sep 2025, 15:41
Care este relația România - SUA. Nicușor Dan, noi detalii despre vizita pe care ar urma să o facă peste ocean
11 sep 2025, 17:04
Un nou scandal în coaliție pe alegerile din București. USR bagă bățul prin gard după declarațiile umăr la umăr Băluță - Bujduveanu
11 sep 2025, 15:13
Strategia PSD pentru relansare economică: Garanții de stat pentru IMM-uri, sprijin pentru tinerii angajați și credite companiilor bazate pe AI
11 sep 2025, 14:10
Nicușor Dan, la Observator, TVR, B1TV. Surpriză după 10 ani de Klaus Iohannis/ GALERIE FOTO
11 sep 2025, 15:05
Robert Cazanciuc, mesaj la comemorarea zilei de 11 septembrie 2001
11 sep 2025, 12:30
Nicușor Dan se vede ”pe persoană fizică” în afara programului de președinte. A procedat precum Călin Georgescu. Toni Neacșu: Asemănare șocantă
11 sep 2025, 12:26
Caramitru îl aplaudă pe Nicușor Dan după ”mesajul pentru sistem”. ”Altfel, naiba ne ia pe toți”
11 sep 2025, 08:58
VIRAL: Igor Dodon, "făcut zob" de un influencer moldovean, LIVE pe TikTok: "Mi-a fost rușine când ați fost președinte" / "De ce deodată sari cu sapa?" - VIDEO
11 sep 2025, 09:09
Grindeanu îl acuză pe Bolojan că pune presiune pe CCR prin amenințările cu demisia
10 sep 2025, 22:23
Cea mai puternică armă a lui Nicușor Dan, care ”poate schimba sisteme”. Semnal în numele a 6,2 milioane de români: Simt nevoia să spun ce mă doare
10 sep 2025, 12:55
Nicușor Dan, reacție după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei/ Mesaj pentru români - UPDATE
10 sep 2025, 12:34
Bogdan Chirieac, analiza momentului. România, între susținătorii lui Călin Georgescu și proteste masive: Ne aflăm în pragul haosului
10 sep 2025, 14:33
Vladimir Putin, mare fan Labubu. A cerut să aibă faimoasele păpuși în camera de hotel din China - VIDEO
10 sep 2025, 11:42
SALROM și SALROCA, reacții după declarațiile lui Radu Miruță, ministrul Economiei
09 sep 2025, 16:43
”Atunci, cu siguranță, Ilie Bolojan își va da demisia”. Declarația momentului din PNL
09 sep 2025, 13:45
Boloș, fost ministru de Finanțe și preot, aduce în discuția despre deficit ”organul genital”
09 sep 2025, 14:45
Cum a fost surprinsă ministra Oana Țoiu pe stradă - Foto în articol
09 sep 2025, 10:22
Robert Cazanciuc: Emoție și speranță la început de an școlar
08 sep 2025, 16:54
Robert Cazanciuc, la comemorarea „Crăișorul Munților”
08 sep 2025, 16:47
Marcel Ciolacu afirmă că demontează o mare minciună, privind fondul de rezervă al Guvernului - Video
08 sep 2025, 15:27
Ping-pong în coaliția de guvernare, episodul ”pistol la tâmplă”. USR îi răspunde lui Grindeanu
08 sep 2025, 14:51
Grindeanu, avertisment către USR și PNL: Atunci, PSD este obligat să ia decizii nedorite!
08 sep 2025, 13:49
Scenariu de coșmar la Strasbourg. Rareș Bogdan, avertisment din PE: Miza este enormă
08 sep 2025, 12:49
Președintele Nicușor Dan, întrerupt la declarații de fiul său: Bună ziua, am emoții
08 sep 2025, 08:49
George Simion, scrisoare deschisă: "Pentru judecători, dar nu numai..."
05 sep 2025, 19:42
Ministerul unde angajații vin în șlapi la muncă. Ministru: Sunt mai speciali, consideră că e ok să vină ca la plajă
05 sep 2025, 18:53
Simbol electoral pe gardurile școlilor, în Slatina. Scandal între prefect și primar: Aveți la dispoziție cinci zile lucrătoare să-l dați jos!
05 sep 2025, 20:04
Scandal în partidul fondat de Dacian Cioloș: Octavian Berceanu a demisionat din REPER după anularea alegerilor
05 sep 2025, 14:07
Daniel David anunță că școala începe luni: Părinții să-și ducă copiii la școală. Profesorii n-au cum să nu se ocupe de ei
04 sep 2025, 21:50
Nicușor Dan a recunoscut discuția de la Palatul Victoria. De ce a intervenit pentru magistrați. Faza ”căruciorul de supermarket”
04 sep 2025, 21:33
Nicușor Dan și-a evaluat cele 100 de zile în funcție. Ce notă și-a dat
04 sep 2025, 19:43
Nazare răspunde acuzațiilor: Nu sunt șantajabil. Nu am nimic de ascuns. MF deranjează teribil zonele de influență
04 sep 2025, 19:07
Iulian Fota o face, indirect, isterică pe Oana Țoiu: Umilire gratuită a unei mari puteri
03 sep 2025, 22:41
”Eu mă simt prost câteodată”. Ciprian Ciucu, dezvăluire despre Ilie Bolojan: E absolut ridicol
03 sep 2025, 21:26
Lia Olguța Vasilescu anunță un blocaj administrativ: Nu va mai exista nicio direcție funcțională!
03 sep 2025, 22:24
"Și Trump are poze cu Putin"! Doi politicieni AUR cer demisia Oanei Țoiu: "Dacă nu vă pricepeți, plecați acasă"!
03 sep 2025, 19:47
Nicușor Dan se amuză pe tema coaliției de guvernare. ”Până când?” întreabă președintele
03 sep 2025, 19:44
Suma care s-ar economisi anual prin concedierile din administraţia publică, anunțată de Ilie Bolojan
03 sep 2025, 18:21
Reacția premierului Bolojan, după apariția pozei cu Dăncilă și Năstase alături de Putin
03 sep 2025, 16:19
Fermierii români, tratați ca cetățeni de mâna a doua de UE. Bruxelles refuză despăgubiri pentru dezastre naturale
02 sep 2025, 22:57
Sorin Grindeanu, dezvăluiri despre discuțiile de la Cotroceni
02 sep 2025, 21:39
Testul pentru coaliție din Parlament. Bolojan: Vedeți că de multe ori pari singur
02 sep 2025, 20:55
Cine pleacă din primării și ”eroarea” de care s-a prins premierul Bolojan. Cum erau tăiate 25% din posturile de pe hârtie și noul scenariu de reducere
02 sep 2025, 19:35
Cele mai noi știri
acum 9 minute
Un copil de 4 ani a fost salvat de un polițist prin manevre de resuscitare
acum 29 de minute
Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, căutat de Poliție, după ce a provocat un accident cu o persoană rănită
acum 31 de minute
Horoscop 16 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
acum 38 de minute
PSD lansează Planul Economic. Grindeanu atacă austeritatea și avertizează asupra ridicării plafonului la alimente: "Nu putem fi de acord"
acum 45 de minute
Cel mai scump condiment din lume pune Bulgaria pe harta mondială. Se află în top trei
acum 1 ora 1 minute
"Pericol nevăzut: fierbe tulburelul" - Avertismentul lansat de dr. Tudor Ciuhodaru
acum 1 ora 10 minute
Armand Duplantis stabilește un nou record mondial la săritura cu prăjina, de o înălțime amețitoare - VIDEO
acum 1 ora 21 minute
ChatGPT, arma unei rețele criminale ce a comis fraude uriașe. Tineri răpiți, obligați să folosească AI pentru înșelăciuni: "Demnitatea mea a fost redusă la cenușă"
Cele mai citite știri
acum 11 ore 0 minute
Mircea Badea: S-a produs divorțul între mine și această persoană
pe 14 Septembrie 2025
Băsescu îl face praf pe Moșteanu: Drona trebuia doborâtă! A fost o greșeală. Armata nu e sindicat să ia decizia
pe 14 Septembrie 2025
Ucraina anunţă o lovitură devastatoare dată Flotei Ruse a Mării Negre
acum 9 ore 9 minute
Colegiul Medicilor, reacție după o recomandare controversată făcută de Mihaela Bilic
pe 14 Septembrie 2025
Horoscop săptămânal. Urmează ultima eclipsă din 2025! Vești importante pentru Fecioară, Pești și Balanță
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel