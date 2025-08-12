Profit de peste 1 miliard făcut de banca austriacă Raiffeisen în Rusia, în doar șase luni

Subsidiara rusă a Raiffeisen Bank International (RBI) a raportat un avans anual de 17,8% a profitului în primul semestru din acest an.



Conform standardelor de contabilitate din Rusia, Raiffeisen Bank a înregistrat în primele şase luni din acest an un profit de 83,9 miliarde de ruble (1,05 miliarde de dolari), în creştere de la 71,3 miliarde de ruble în urmă cu un an, arată Reuters.



În condiţiile în care sancţiunile occidentale în urma conflictului din Ucraina au blocat accesul la sistemul global de plăţi SWIFT al majorităţii băncilor ruseşti, Raiffeisen Bank International, cel mai mare creditor occidental prezent în Rusia, profită de pe urma gestionării transferurilor internaţionale valoroase și a dobânzilor ridicate la depozite.



Grupul bancar austriac este sub presiune din partea SUA şi UE pentru a se retrage din Rusia.

Citește și: Raiffeisen refuză să se retragă din Rusia. Ce condiție impune



De asemenea, subsidiara rusă a grupul italian UniCredit a raportat un avans anual de 39% a profitului în primul semestru din acest an.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News