Data actualizării: | Data publicării:

Procedura de achiziție pentru serviciile unui expert AMEPIP, reluată după o ofertă neconformă. Anunțul Guvernului

Autor: Darius Muresan | Categorie: Politica
Foto: Guvernul României
Foto: Guvernul României

Secretariatul General al Guvernului (SGG) a anunțat reluarea procedurii de achiziție pentru selectarea unui expert independent care să asiste procesul de recrutare a conducerii Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

Potrivit comunicatului, „Secretariatul General al Guvernului (SGG) a demarat procesul de selecție pentru ocuparea unui post de președinte și a două posturi de vicepreședinți ai Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), pentru un mandat de 4 ani”.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 617 din 27 iulie 2023, care reglementează organizarea și funcționarea AMEPIP, atât Comisia de selecție, cât și Comisia de soluționare a contestațiilor beneficiază de sprijinul unui expert independent, specializat în recrutarea resurselor umane. Acesta trebuie să respecte cerințele prevăzute la art. 2 pct. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, act normativ modificat prin Legea nr. 187/2023.

Prima procedură de achiziție a fost derulată între 25 iulie și 8 august 2025. În acest interval a fost depusă o singură ofertă, însă aceasta nu a respectat condițiile din caietul de sarcini, fiind declarată neconformă.

În urma acestui rezultat, autoritățile au decis ca, începând cu 11 august 2025, procesul să fie reluat. Documentația aferentă a fost deja publicată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), iar termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 20 august 2025.

„Secretariatul General al Guvernului invită toți operatorii economici intersați și care îndeplinesc cerințele să participe la procedură, în scopul asigurării unei asistențe specializate de cea mai înaltă calitate”, se arată în comunicat.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Romeo Lungu, președinte PSD Buzău, reacție la poziția lui Constantin Toma privind competiția internă din PSD
11 aug 2025, 19:51
Procedura de achiziție pentru serviciile unui expert AMEPIP, reluată după o ofertă neconformă. Anunțul Guvernului
11 aug 2025, 18:16
Prima reacție a lui Sorin Grindeanu față de candidatura lui Titus Corlățean la șefia PSD
11 aug 2025, 14:47
Condițiile puse de PSD pentru a reveni la masa coaliției de guvernare. Grindeanu, declarații de ultimă oră
11 aug 2025, 14:11
Săgeți otrăvite în coaliție. Virgil Guran, PNL: Sunt deranjați că lucrurile nu mai merg așa cum vor ei
11 aug 2025, 15:33
”PSD nu a intrat la guvernare ca să iasă după două luni”. PSD, de două ore în ședință. Ce decid, cu adevărat, social-democrații?
11 aug 2025, 12:42
ParintiSiPitici.ro
„Protestele vor lua amploare după ce începe școala!” Simion Hăncescu, după ce s-a întâlnit cu Ilie Bolojan: „Să se gândească foarte bine la consecințele care vor urma!”
11 aug 2025, 13:55
România are, în sfârșit, un cadru legal clar pentru parteneriate public-private: Ghidurile aprobate de Ministerul Finanțelor simplifică și facilitează investițiile strategice
11 aug 2025, 11:46
Bolojan, față-n față cu o măsură ce aduce bani la buget: Va aplica Impozitul minim global de 15% pentru multinaționale?
11 aug 2025, 11:05
Zi decisivă în PSD și-n coaliția de guvernare. Ședința care poate schimba fața Puterii
11 aug 2025, 08:27
Titus Corlățean: Am decis să îmi asum candidatura la președinția PSD
11 aug 2025, 05:02
Partid suveranist nou pe scena politică?! Bogdan Chirieac: Dacă Georgescu îl susținea pe acest om, altfel arăta România astăzi
10 aug 2025, 20:00
Nicușor Dan, drumeție în natură. Copiii au fost cei mai încântați. Unde s-a plimbat / video
10 aug 2025, 17:23
„Scena de film” cu Oana Țoiu la Salzburg a stârnit un val de comentarii. Internauții au crezut că pozele sunt făcute cu inteligența artificială
10 aug 2025, 16:32
În Alaska se decide în aceste zile dacă România va avea o mare problemă timp de un secol de acum. Chirieac se teme de un „eșec răsunător” al triunghiului Trump - Putin - Zelenski
10 aug 2025, 13:46
Putin, Zelenski și Trump, singura poză împreună / foto în articol
09 aug 2025, 23:19
Nicușor Dan, baie de mulțime. A stat pe jos la concert. Nu la Untold, ci la Festivalul Lupilor / foto în articol
09 aug 2025, 22:33
Costel Fotea, alături de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la Spitalul Județean Galați
09 aug 2025, 18:24
De ce toți ochii României vor fi pe Alaska în aceste zile. Chirieac: Dacă Trump nu va ajunge la o înțelegere iar Rusia s-ar întinde până la noi va fi un dezastru
09 aug 2025, 13:39
Cioroianu remarcă legătură post mortem dintre Iliescu și Nicușor Dan deși președintele României a refuzat să participe la funeralii. „Și totuși, a terminat bine”
09 aug 2025, 11:24
Grilă de despăgubiri pentru românii cărora comuniștii le-au luat casele. Se modifică procedura, prin ordonanță
08 aug 2025, 23:40
Guvernul Bolojan vrea să limiteze retragerea banilor din Pilonul II de pensii. Bogdan Chirieac: Este pur și simplu groaznic! Sunt banii oamenilor economisiți de o viață
08 aug 2025, 21:57
Fritz alimentează scandalul cu PSD, deși, aparent, are un ton de pace: Înţeleg că pentru PSD este o perioadă de doliu dificil
08 aug 2025, 19:01
Ciucu îl atacă pe Drulă. Propune o competiție pentru București: Mă aşteptam ca Nicușor Dan să pună mâna pe el. Eu nu mă ascund după pantalonii preşedintelui
08 aug 2025, 17:16
Funeraliile lui Iliescu: De la zvonuri de scandal la mulțumiri oficiale. Mesaj de la Guvern
08 aug 2025, 14:25
Crin Antonescu rupe tăcerea după moartea lui Iliescu: Simt nevoia să-l ajut pe Bolojan
08 aug 2025, 14:10
George Simion, favorit în rețeaua Șor? Oligarhul fugar ar fi cerut voturi pentru liderul AUR
08 aug 2025, 14:17
„Gică contra” în coaliție. Miza USR: Care este, de fapt, teama lor
08 aug 2025, 12:15
Scoaterea USR de la guvernare, pe masa PSD?! Excesele partidului condus de Dominic Fritz în timp ce românii sunt afectați de măsurile de austeritate
08 aug 2025, 14:51
Scandalul Michael-Dragoș Anastasiu ajunge la final. Nicușor Dan a luat act de demisia fostului vicepremier
08 aug 2025, 11:00
MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică
08 aug 2025, 10:27
MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică
Robert Cazanciuc: Ion Iliescu merită apreciat pentru momentele istorice de referință ale României
08 aug 2025, 09:56
Iliescu reaprinde spiritele în Coaliție. PSD, decizie. Grindeanu a făcut anunțul
08 aug 2025, 09:44
Ședință de guvern, pe ordinea de zi  Proiectul de lege privind plata pensiilor private
08 aug 2025, 08:59
Ponta arată gestul absolut rușinos al lui Țoiu de la Externe: Mentalitate ”talibană”
07 aug 2025, 18:32
Gesturile care spun totul după moartea lui Ion Iliescu. Bogdan Chirieac: Ne-am prezentat ca un stat putred, depășit
07 aug 2025, 18:15
Traian Băsescu primește casă de la RA-APPS și indemnizație de șef de stat, după decizia CCR. Își cere banii pe ultimii trei ani
07 aug 2025, 16:07
Liviu Dragnea a reacționat după moartea lui Ion Iliescu
07 aug 2025, 14:39
Sorin Grindeanu: Aceasta este adevărata moștenire lăsată de Ion Iliescu / video
07 aug 2025, 14:32
Emil Constantinescu: Acest om nu a fost înmormântat cu onoruri naționale, dar sute de mii de români au participat la adunarea de doliu din Piața Revoluției
07 aug 2025, 13:56
Misterul absenței lui Nicușor Dan de la funeraliile lui Ion Iliescu, elucidat de Euronews
07 aug 2025, 13:51
Fiul din umbră al lui Ion Iliescu. Cine este moștenitorul neoficial al fostului președinte
07 aug 2025, 13:54
NATO, România și Bush: Fotografiile unui moment-cheie. Chirieac, dezvăluire despre Iliescu
07 aug 2025, 15:23
Chirieac, remarcă tare în legătură cu George Simion, la funeraliile lui Ion Iliescu
07 aug 2025, 12:02
Elena Lasconi sfidează conducerea USR. Decizie în ziua înmormântării lui Ion Iliescu / foto în articol
07 aug 2025, 10:34
Risc major pentru USR după decizia lui Dominic Fritz privindu-l pe Ion Iliescu. Ce urmează pentru Nicușor Dan
07 aug 2025, 11:38
Ce se întâmplă cu Nina după moartea lui Ion Iliescu? Decizie privind vila, paza SPP și pensia
07 aug 2025, 12:34
Ceaușescu l-a pus pe „linie moartă”: Jocul dublu al lui Ion Iliescu în anii ’70. Ce-l enerva teribil pe dictator la colaboratorul său apropiat
07 aug 2025, 08:39
Ultimul omagiu pentru Ion Iliescu. Ce spune ziua de azi despre trecutul, viitorul și starea României. Analiza lui Eugen Chelemen: Țara nu este pierdută. Mai avem o șansă
06 aug 2025, 22:39
Prețurile uriașe din Aeroportul Otopeni l-au șocat pe președintele CJ Cluj: „Un sandwich cât o zi de muncă, o cafea cât jumătate de pensie”
06 aug 2025, 21:03
Ion Iliescu și destinul României: De la pericolul destrămării statului la câștigarea Vestului. Lecția istorică a anilor ’90, explicată de Bogdan Chirieac
06 aug 2025, 21:35
Cele mai noi știri
acum 1 ora 32 minute
Andrei Pleșu lecturând „perle”: „Poetul moare, dar porcul scapă” / video
acum 1 ora 40 minute
Cardurile de sănătate, clonare și coduri prin SMS: Măsura CNAS a stârnit ironii din partea medicilor
acum 1 ora 53 minute
Pericol major privind reducerea plății cu ora. Cum riscă școala românească să piardă și profesori, și calitate / video
acum 1 ora 55 minute
Rămășițe omenești, găsite în Antarctica după 66 de ani. Ale cui erau / foto în articol
acum 2 ore 8 minute
Trump a mobilizat Garda Națională în Washington și a preluat controlul asupra poliției: Capitala noastră a fost invadată de bande violente şi criminali însetaţi de sânge
acum 2 ore 43 minute
Trump, gafă notabilă privind întâlnirea sa cu Putin / video viral
acum 3 ore 4 minute
Trump, propunere surpriză pentru Putin privind războiul din Ucraina. Mesaj de ultimă oră privind noua hartă a țării vecine
acum 3 ore 11 minute
Vești bune și oportunități pentru Rac, Scorpion și Pești
Cele mai citite știri
pe 10 August 2025
Partid suveranist nou pe scena politică?! Bogdan Chirieac: Dacă Georgescu îl susținea pe acest om, altfel arăta România astăzi
acum 6 ore 39 minute
România se pregătește pentru trecerea la moneda euro: Riscurile, beneficiile și exemplul Greciei
pe 10 August 2025
„Scena de film” cu Oana Țoiu la Salzburg a stârnit un val de comentarii. Internauții au crezut că pozele sunt făcute cu inteligența artificială
pe 10 August 2025
Pilotul Vlad Zgârdău a fost un profesionist al aviației, aflat la apogeu pe avioane de linie. Două ipoteze care au dus la tragedia de Arad, unde pilotul român s-a prăbușit
acum 9 ore 47 minute
Condițiile puse de PSD pentru a reveni la masa coaliției de guvernare. Grindeanu, declarații de ultimă oră
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel