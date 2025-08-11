Procedura de achiziție pentru serviciile unui expert AMEPIP, reluată după o ofertă neconformă. Anunțul Guvernului

Secretariatul General al Guvernului (SGG) a anunțat reluarea procedurii de achiziție pentru selectarea unui expert independent care să asiste procesul de recrutare a conducerii Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

Potrivit comunicatului, „Secretariatul General al Guvernului (SGG) a demarat procesul de selecție pentru ocuparea unui post de președinte și a două posturi de vicepreședinți ai Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), pentru un mandat de 4 ani”.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 617 din 27 iulie 2023, care reglementează organizarea și funcționarea AMEPIP, atât Comisia de selecție, cât și Comisia de soluționare a contestațiilor beneficiază de sprijinul unui expert independent, specializat în recrutarea resurselor umane. Acesta trebuie să respecte cerințele prevăzute la art. 2 pct. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, act normativ modificat prin Legea nr. 187/2023.

Prima procedură de achiziție a fost derulată între 25 iulie și 8 august 2025. În acest interval a fost depusă o singură ofertă, însă aceasta nu a respectat condițiile din caietul de sarcini, fiind declarată neconformă.

În urma acestui rezultat, autoritățile au decis ca, începând cu 11 august 2025, procesul să fie reluat. Documentația aferentă a fost deja publicată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), iar termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 20 august 2025.

„Secretariatul General al Guvernului invită toți operatorii economici intersați și care îndeplinesc cerințele să participe la procedură, în scopul asigurării unei asistențe specializate de cea mai înaltă calitate”, se arată în comunicat.

