Prima finalistă a unui concurs de frumusețe care concurează fără machiaj

Melisa Raouf, o studentă în vârstă de 20 de ani din sudul Londrei, a avansat luni la semifinalele concursului după ce a optat pentru un aspect natural 100%. Acum, va concura în finala în octombrie pentru titlul suprem.

”Înseamnă foarte mult pentru mine, deoarece simt că multe fete de diferite vârste poartă machiaj pentru că se simt presate să facă acest lucru”, a spus Raouf într-un interviu pentru ziarul Independent din Marea Britanie, potrivit CNN.

"Dacă cineva este fericit în propria piele, nu ar trebui să fim obligați să ne acoperim fața cu machiaj. Defectele noastre ne fac ceea ce suntem și asta face fiecare individ unic", a adăugat ea.

Raouf a spus că, deși a început să se machieze de la o vârstă fragedă, a decis să evite tradiția pentru concurs.

"Nu am simțit niciodată că îndeplinesc standardele de frumusețe. Am acceptat recent că sunt frumoasă în propria mea piele și de aceea am decis să concurez fără machiaj", a explicat ea în interviu.

Angie Beasley, directorul Miss England, a declarat vineri pentru CNN: ”Am introdus runda Bare Face Top Model în 2019, deoarece majoritatea concurenților au trimis imagini foarte editate purtând mult machiaj și am vrut să vedem persoana reală din spatele machiajului."

View this post on Instagram A post shared by Miss England Contest (@missenglandofficial)

Potrivit organizatorilor, Raouf plănuiește să meargă din nou fără pic de machiaj la finala națională din octombrie.

”Îi dorim mult noroc la Miss Anglia, este un lucru foarte curajos de făcut când toți ceilalți poartă machiaj, dar ea transmite un mesaj important tinerelor”, a adăugat Beasley.

Citește și:

Ada-Maria Ileana, Miss International 2021: "Nu ţin dietă. Mi se face rău dacă nu mănânc când trebuie. Dar mă feresc de fast food şi snacksuri"

Ada-Maria Ileana are 24 de ani, este profesoară de engleză și visează să schimbe sistemul educațional din România. Tânăra urmează să ne reprezinte țara la cea de-a 60-a ediție a competiției Miss International, în toamna anului 2022, în Japonia. Invitată în platoul Spectacola, frumoasa româncă şi-a dezvăluit şi secretul care o menţine în formă. Pe lângă exerciţii la sală cu un antrenor personal, Ada stă departe de mâncăruri procesate şi de snacksuri: "Pe parte de alimentaţie nu pot spune că ţin dietă pentru că, nici nu prea-mi permite starea mea de sănătate. Mi se face rău dacă nu mănânc atunci când trebuie. Dar încerc să mănânc sănătos, mă feresc de fastfood şi snacksuri. Nu-mi refuz o prăjitură din când în când, se mai întâmplă, dar urmăresc să-mi menţin un anumit standard."

Întrebată despre cum este atmosfera într-un cantonament de pregătire înaintea unui concurs de o asemenea anvergură ca Miss International, Ada a mărturisit că sunt anumite cerinţe şi aşteptări la înălţimea cărora toate fetele înscrise trebuie să se ridice pentru a face impresie bună şi a se integra cât mai bine în "lumea" de acolo. "Ceva specific pentru Miss International - avem ocazia să cunoaştem îndeaproape cultura japoneză, se merge la diverse cursuri cum ar fi Ceremonia Ceaiului sau Ikebana, sunt organizate întâlniri cu primari sau cu diverşi politicieni, chiar ambasadori. Toată lumea se aşteaptă să ai un discurs coerent, în engleză, toţi aşteaptă de la tine să te comporţi într-un anumit fel. Este o presiune, ai activităţi de dimineaţă până seara." spune Ada.

Miss International România 2021 este absolventă a Masteratului în Politici Publice, la prestigioasa University College London. Este licențiată în Studii de Securitate (Universitatea din București, Facultatea de Științe Politice) și e pasionată de relații internaționale și diplomație. De 5 ani, Ada lucrează ca profesor de limba engleză, certificat de Cambridge. Visul ei este să pună umărul la schimbarea sistemului educațional din România.

Citește mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News