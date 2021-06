Prețurile au crescut deja, dar nu s-a terminat aici. Mircea Coșea, avertisment: "SĂRĂCIE ÎN MASĂ!" Semnal către Guvern: Să ia măsuri imediate!

Profesorul Micea Coșea a explicat de ce au crescut prețurile la alimente și a spus ce se va întâmpla în următoarele luni.

"Vor fi creșteri de prețuri în acest an pentru că la nivel mondial avem o inflație galopantă care a început să fie evidentă în toate țările. Pandemia a contribuit la asta, dar nu numai. Costurile de producție au crescut peste tot. În toată lumea, mai ales în China, iar China este un mare exportator, deci peste noi va veni această avalanșă a inflației. Există însă și o explicație care ține însă și de economia românească. Noi nu suntem pregătiți ca să facem față acestei creșteri pentru că nu avem producție internă, la legume, la fructe, la prelucrarea lor, noi nu facem față, importăm foarte mult.Importăm peste 70% din ceea ce mâncăm. deci suntem dependenți cu masa noastră din fiecare zi, de import. A scăzut prețul ouălor, am să vă spun și de ce. Ouăle pe care noi le mâncăm sunt din Polonia, iar în Polonia a fost o supraproducție, deci este un factor conjunctural, nu va dura foarte mult. Nu mai vorbesc despre faptul că vom avea tarife mai mari.", a declarat Micea Coșea la Realitatea Plus.

Coșea: Guvernul este obligat să ia măsuri imediate!

Cei mai afectați vor fi pensionarii, avertizează Mircea Coșea, care prezice o "sărăcie în masă" dacă Guvernul nu ia măsuri urgente.

"Nu mai trebuie să punem bază pe ceea ce a fost, explicații, de ce și cum. Trebuie făcut ceva imediat pentru că la acest nivel puterea de cumpărare va scade atât de mult la nivelul pensionarilor încât vom avea cauterizare, adică sărăcie în masă. Cauterizare de energie, oamenii nu vor mai putea să consume energia pentru că nu mai au bani. Cauterizare de medicamente, oamenii nu vor mai putea cumpăra medicament. Există un fenomen semnalat. În farmacii pensionarii nu mai cumpără cutia de medicamente, cumpără cu pastila. Deci nici măcar nu își permit un tratament adecvat. Să se ia măsuri imediate. Nu contează cum, în ce fel, Guvernul este obligat prin rolul pe care îl are în societatea noastră, să rezolve probleme, nu să ne explice de ce nu se poate. Trebuie rezolvat cumva, altfel din analizele pe care le fac, împreună cu grupul meu de lucru arată că în câteva luni de zile situația pensionarilor va fi dramatică în România. Nu putem să suportăm așa ceva. Suntem țară Europeană, ce Dumnezeu.", a mai spus Micea Coșea.

