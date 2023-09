Predictibilitatea nici nu mai contează. Decizia economică luată de România nu s-a mai văzut nici măcar în statele din Africa

Despre aceste măsuri fiscale care sunt în fază de draft a vorbit la DC News și Alexandru Bodislav, profesor de economie la ASE. Multe dintre aceste măsuri care vizează inclusiv suprataxarea riscă să arunce în haos multe sectoare din economia României.

Profesorul Bodislav consideră că multe măsuri fiscale pe care dorește să le ia guvernul sunt „de avarie”. Acesta atrage însă atenția asupra altui fapt. Deși predictibilitatea e crucială pentru mediul de afaceri, iar regulile jocului nu pot fi schimbate de la o zi la alta, profesorul Bodislav subliniază că ordonanța ar trebui să se aplice de la 1 septembrie, deși, cel mai probabil, codul fiscal nu va fi schimbat decât la finalul lunii. O asemenea decizie nu se ia în nicio economie dezvoltată, nici măcar în cele din statele africane.

„Ordonanța se aplică de la 1 septembrie. Ceea ce duce la o situație extrem de ciudată. Nicio economie dezvoltată, nici măcar cele din Africa, nu au această opțiune. Să schimbi codul fiscal, hai să spunem la 30 septembrie că la cum se chinuie (n.r. Guvernul României) atât va dura, și să spui că se aplică de la 1 septembrie. Pentru că în norme se aplică și introducerea de noi impozite pentru cei cu salarii mari și nu în ultimul rând se introduce CAS-ul pentru construcție, agricultură și IT”, a precizat Alexandru Bodislav.

Urmărește integral interviul privind noile măsuri fiscale pe care le va implementa Guvernul României

Poziția lui Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României, cu privire la noile măsuri fiscale pe care le va adopta Guvernul

Amintim că luna trecută premierul Marcel Ciolacu a declarat că Guvernul urmează să aprobe o ordonanţă de urgenţă privind reduceri de cheltuieli în sistemul bugetar care cuprinde 50 de măsuri. E de așteptat ca acestea să fie anunțate în forma finală săptămâna viitoare.

Măsurile pe care Guvernul le va lua şi probabil le va anunţa săptămâna viitoare vor trebui să păstreze coeziunea socială, a declarat, vineri, citat de Agerpres, și guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.



"Dezechilibrul fiscal-bugetar al României este în mod categoric şi recunoscut ca fiind principala problemă pe care o avem în prezent de rezolvat. Şi avem şi o presiune a timpului. Bineînţeles că nu este numai o chestiune, să spunem financiară sau fiscală, ca să o apropii de subiect, are o componentă de stabilitate politică - Guvernul trebuie să asigure în acelaşi timp stabilitatea politică. Are şi o componentă de coeziune socială. Măsurile pe care Guvernul le va lua, probabil le va anunţa săptămâna viitoare, vor trebui să păstreze coeziunea socială, să pregătească ţara pentru anul viitor de alegeri. Şi, bineînţeles, are componenta de stabilitate financiară, fiscală, bugetară. Cum se vor îmbina toate aceste lucruri? E, asta este arta Guvernului! Banca Naţională a anunţat în urmă cu mai multe luni că noi sprijinim orice soluţie va ieşi din această dezbatere, care are componentă politică şi care îmbină toate cele trei sau patru aspecte", a spus Isărescu.



Guvernatorul BNR a afirmat că instituţia găzduieşte dezbateri pentru că acestea sunt cel mai important laborator al economiştilor.



"O ultimă remarcă: m-am uitat în viteză, nu am avut timp până acum, peste acest studiu. Păi, aşa ceva sau de aşa ceva avem nevoie, un studiu cu cifre. Constat cu regret că multe dintre dezbaterile care au loc pe problema reformei fiscale, indiferent cum se numeşte, se fac fără cifre. Păi n-avem cum să discutăm fără cifre. Într-adevăr, problema şi soluţia va fi politică, dar baza trebuie să o constituie datele, cifrele, cu ele trebuie să lucrăm", a adăugat acesta.



Mugur Isărescu a participat, vineri, la evenimentul de lansare "The Tax Institute", primul think tank dedicat fiscalităţii, în incinta Băncii Naţionale a României. Cu această ocazie, s-a lansat primul studiu realizat de specialiştii The Tax Institute, intitulat "Modificările Noului Cod Fiscal: Inventar şi impact (2015 - 2023)".



Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News