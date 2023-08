Ponta, dispută cu Drulă după tragedia de la Crevedia

„Drula, Vlad Voiculescu, Ciolos si toata gasca lor de hoti si incompetenti ar trebui sa fie la inchisoare deja! Au venit la guvernare pe cadavrele tinerilor de la “Colectiv” si au facut ZERO paturi pentru arsi - ba chiar au facut plangeri penale contra doctorilor de la “Urgenta - Floreasca” care incercau sa faca o Sectie moderna! Ei stiu sa ia banii romanilor si sa ii dea in Strainatate, la tot felul de “stapani” ai lor; cu banii platiti catre spitale din Strainatate in ultimii 8 ani se puteau face sectii de arsi in toate marile centre medicale din Romania - si NU s-au facut din cauza celor ca Drula si Ciolos!

Acum Ciolacu trebuie sa se lupte cu ce au lasat ei - vorbe goale si acuzatii! Daca le spun adevarul se supara - asa ca o sa-l mai spun! NU am vorbit si NU vorbesc acum in calitate de consilier al cuiva - doar de cetatean satul de acesti “vanduti” care ne dau lectii si, de fapt, ne iau banii si ne omoara!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

Cătălin Drulă l-a criticat pe fostul premier.

„Statul construit de Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu te ucide. Dacă ai reușit, totuși, să scapi, te umilește. Te învinovățesc pentru că ai scăpat. Spune consilierul lui Marcel Ciolacu, Victor Ponta: „Pacienții în stare rea sunt lăsați în România, să moară aici. Vor doar să trimită facturi uriașe către statul român, acesta este interesul lor”.

Victor Ponta este ultimul om care ar trebui să comenteze despre tragedia de la Crevedia. Au murit oameni pentru că nu a vrut să accepte sprijinul comunității europene la Colectiv. Au murit oameni pentru că voia el să spună „avem de toate”. După declarațiile lui, Marcel Ciolacu ar fi trebuit să își elibereze consilierul din funcție imediat. Credeți că o va face?

Și Ciolacu gândește la fel. Nu le pasă de oamenii care au murit și au fost răniți la Crevedia. Avem acolo o întreaga rețea infracțională controlată de PSD-iști. Primarul PSD-ist din Caracal, mafiotul local ajuns milionar din afaceri cu statul, este în continuare primar. Paul Stănescu, șeful clanului mafiot PSD-ist din Olt, este în continuare secretarul general al PSD. Marcel Ciolacu, ieși în fața românilor si cere-le iertare. Pentru consilierul tău. Pentru colegii tăi PSD-iști care au ajuns să ucidă. Pentru afacerile lor ilegale care provoacă tragedii”, a zis Cătălin Drulă.

VEZI ȘI: Premierul României Marcel Ciolacu a dispus astăzi începerea unui control la nivel național cu privire la îndeplinirea condițiilor de autorizare, funcționare și exploatare a tuturor instalațiilor de depozitare și comercializare a carburanților, inclusiv GPL

Decizia vine ca urmare a tragediei petrecute acum două zile la Crevedia și are ca scop identificarea urgentă a potențialelor situații care ar putea fi produse și implică riscuri legate de siguranța publică.

La această acțiune de control vor participa reprezentanți ai tuturor instituțiilor publice care au atribuții legale în această privință:

- ISCIR și CNCIR pentru autorizarea și controlul instalațiilor sub presiune;

- ISU pentru siguranța în exploatare a punctelor de lucru în care se efectuează operațiuni cu carburanți;

- ITM pentru respectarea obligațiilor privind contractele de muncă;

- Agenția Națională de Mediu pentru respectarea obligațiilor de mediu;

- Poliția pentru respectarea legislației privind ordinea și siguranța publică;

- ARR și ISCTR pentru autorizarea și controlul cisternelor de transport;

- ANAF și Vamă pentru respectarea obligațiilor de natură fiscală.



Ca urmare a acestei decizii, vicepremierul Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, va semna un ordin prin care autorizează prefecții din fiecare județ al țării să constituie și să coordoneze echipe mixte de control formate din reprezentanții instituțiilor menționate mai sus.

Ministerul Afacerilor Interne va comunica periodic rezultatele acestui control și va pune la dispoziția organelor de cercetare penală orice dovezi legate de posibile ilegalități.

Acest articol reprezintă o opinie.