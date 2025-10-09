€ 5.0953
Data actualizării: 18:05 09 Oct 2025 | Data publicării: 18:05 09 Oct 2025

Politologul Andrei Țăranu dezvăluie secretul lui Călin Georgescu
Autor: Anca Murgoci

calin-georgescu_18035600 FOTO: Agerpres
 

Politologul Andrei Țăranu a comentat modul în care discursurile conspiraționiste și radicale reușesc să câștige teren, în timp ce mesajele politicienilor clasici par tot mai fade.

„Charlie Kirk spunea niște prostii, doar că, la fel cum Călin Georgescu spune niște prostii, sunt niște prostii inteligibile. Adică ating o coardă care a mai fost atinsă de câteva ori și generează o melodie. Pe când cuvintele goale ale politicienilor mainstream sună ca niște tobe sparte”, a zis Andrei Țăranu.

El consideră că astfel de narațiuni simple, dar emoțional puternice, se propagă rapid la nivel global. Politologul a mai zis că politicienii tradiționali pierd teren tocmai pentru că discursul lor este perceput ca fiind gol, în timp ce mesajele radicale reușesc produc emoție.

El consideră că astfel de narațiuni simple, dar emoțional puternice, se propagă rapid la nivel global, de la Moscova până la New York.

În opinia politologului, politicienii tradiționali pierd teren tocmai pentru că discursul lor este perceput ca fiind gol, lipsit de emoție și conectare reală cu oamenii, în timp ce mesajele radicale reușesc să creeze emoție.

„Începe să se repete generațional și se genereze o criză în interiorul unei comunități. Că acest model din nefericire a fost preluat de ceea ce numim noi astăzi extrema dreaptă și a devenit global. Că aia luptă împotriva globalismului comportându-se global. Uitați-vă, de la Moscova până la New York, trecând prin București, Budapesta, Paris, avem aceeași narațiune. Neomarxistii globaliști sorosiști vor să controleze lumea și să ne exploateze în mod nemilos și pentru asta vor să ne fure libertatea și posibilitatea noastră de a exista. Ca ruși, ca ucrainieni, ca români, ca francezi, ca maghiari, ca americani, ca mai știu eu ce.

Și în condițiile în care toți încearcă să ne furi această identitate, este ultimul lucru pe care trebuie să-l apărăm. The Last Stand. Și trebuie să-l apărăm prin toate aceste forme. De asta Charlie Kirk „spune adevărul”. Puneți între ghilimele și „spune” și „adevărul”. Și ăla spunea niște prostii, doar că la fel cum Călin Georgescu spune niște prostii, sunt niște prostii care sunt inteligibile. Adică ating o coardă care a mai fost atinsă de câteva ori, care generează o melodie. Pe când cuvintele goale ale politicienilor mainstream sună ca niște tobe sparte”, a zis Andrei Țăranu în podcastul lui Ionuț Vulpescu.

