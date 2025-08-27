Politicienii care se tăvălesc de grija Ucrainei, absenți. “Comunistul” Adrian Năstase, singurul prezent / Imaginea asta face cât 1000 de cuvinte

Deși mulți politicieni și figuri publice din România se declară susținători ai Ucrainei și ai valorilor europene, realitatea de la Sala Palatului a arătat altceva.

În seara în care Ukrainian Freedom Orchestra, condusă de dirijoarea Keri-Lynn Wilson, a interpretat tulburătoarea lucrare Bucha. Lacrimosa (Victoria Polevá), sala a fost aproape goală.

Lucrarea, o compoziție contemporană de mare forță emoțională, suprapune recviemul european peste tragedia recentă a masacrului din Bucha (2022), transformându-se într-un ritual artistic de comemorare și acuzare a crimelor de război comise de Rusia.

Paradoxal, dintre toți cei care „se tăvălesc de grija Ucrainei” nu și-a făcut apariția niciun politician cu profil pro-european și pro-ucrainean. Singura figură publică vizibilă a fost fostul premier Adrian Năstase, etichetat adesea de unii drept “comunist”, “izolaționist” și “corupt”.

Absența unor persoane precum Oana Țoiu, cea care afirma recent că „Enescu este din pământul românesc”, și a altor politicieni ce revendică discursul pro-european, contrastează puternic cu retorica afișată în spațiul public.

Astfel, unul dintre cele mai puternice momente muzicale și simbolice ale actualei ediții a Festivalului Enescu - Bucha. Lacrimosa - a fost primit nu cu solidaritatea clamată de la tribuna publică, ci cu indiferența scaunelor goale.

„Această fotografie a fost realizată cu câteva minute înainte de începerea concertului din această seară de la Sala Palatului: sala este aproape goală.



In acest moment, Ukrainian Freedom Orchestra, dirijată de Keri-Lynn Wilson, interpretează, în cadrul George Enescu Festival, Bucha. Lacrimosa este o copleșitoare compoziție recentă a Victoriei Polevá având ca tematică tragedia poporului ucrainean produsă de invazia rusă.



Bucha. Lacrimosa este o lucrare contemporană pentru vioară și orchestră, care suprapune recviemul tradițional european peste memoria unei tragedii recente, transformându-l într-un ritual artistic si solemn de comemorare, dar și de acuzare a Rusiei pentru crimele de război, produse în urma masacrului din Bucha (2022).



Dintre persoanele cunoscute, “comunistul” și “coruptul” Adrian Năstase este ca de obicei la locul său: niciun “proeuropean” și “anticorupt” nu este prezent la Sala Palatului.



Bucha. Lacrimosa este cea mai răvășitoare compoziție contemporană din câte am ascultat eu: este absolut fabuloasă”, a scris istoricul Bogdan Bucur.

Iată imaginea surprinsă de Bogdan Bucur:

A 27-a ediție a Festivalului Internațional George Enescu, cel mai important eveniment cultural al României și unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de muzică clasică din lume, se va încheia pe 21 septembrie.



Timp de patru săptămâni, Bucureștiul devine capitala mondială a muzicii clasice, reunind peste 4.000 de artiști din 28 de țări, în peste 100 de concerte.



Anul acesta, festivalul marchează 70 de ani de la trecerea în eternitate a lui George Enescu și propune, sub direcția artistică a lui Cristian Măcelaru, o ediție construită pe trei piloni fundamentali: tradiția enesciană, inovația artistică și extinderea la nivelul comunităților, printr-o amplă serie de concerte în numeroase orașe din România, dar și prin deschiderea către noile generații.

Festivalul oferă noutăți spectaculoase, de la lansarea seriilor de concerte Enescu in Control și Enescu - JTI Immersive Experience, până la revenirea operei și baletului în programul festivalului.

La ediția din 2025, publicul va putea asculta peste 45 de interpretări ale lucrărilor lui George Enescu, de la celebrele Rapsodii Române la Simfonii, Suite orchestrale, lucrări camerale rare și, desigur, opera monumentală Oedipe, prezentată într-o producție semnată de regizorul vizionar Stefano Poda, cu o distribuție de prestigiu.



Peste 4.000 de artiști din 28 de țări vor urca pe scenele Festivalului, de la orchestre legendare la tineri virtuozi. Orchestre precum Royal Concertgebouw Orchestra, Philharmonia Orchestra, Tonhalle-Orchester Zurich, Orchestre National de France, Czech Philharmonic, Budapest Festival Orchestra, WDR Symphony Orchestra, Gustav Mahler Jugendorchester, Accademia Bizantina, Orchestra Academiei Santa Cecilia, Mahler Chamber Orchestra, Academy of St Martin in the Fields, Il Giardio Armonico și multe altele aduc la București standardul excelenței.

