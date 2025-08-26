Data publicării:

Oana Țoiu are un discurs populist, de doi lei și vocabular de compunere școlară-potrivit unui consultant de dreapta, critic al PSD

Oana Marinescu, un critic constant al PSD, o face de râs pe Oana Țoiu, considerând că discursuri ca ale ministrei de Externe intoxică spațiul public.

Marinescu, fostă purtătoare de cuvânt a MAE și apoi a Guvernului, până în 2007, conduce o firmă de consultanță și s-a remarcat drept o voce critică la adresa PSD. Ministra de Externe făcuse un comentariu, la Radio România Cultural, după concertul de deschidere al Festivalului George Enescu.  

"Fabulos, a spus Oana Țoiu. A fost unul dintre momentele în care vezi cum ceva născut din tradiția românească, din pământul românesc, din muzica noastră ajunge să fie universal."

Oana Marinescu i-a dat replica, pe Facebook.

”Așa arată discursul populist nativist, gol de conținut, care intoxică spațiul public chiar și când e vorba de muzică de calitate, de cultură de calitate. George Enescu nu a compus o muzică tradițională, deși s-a inspirat din teme folcorice și lăutărești în unele lucrări. Muzica lui a fost inaintea vremurilor sale. Mă rog, este și înaintea vremurilor noastre, pentru că este la alt nivel. Un nivel de geniu universal. Dar noi nu ne simtim bine dacă nu o forțăm în matricea tradiției locale. Adică vrem să o facem mică-mică. Cât să putem vorbi despre ea, cu un vocabular de compunere din școala românească sau de discurs politic de 2 lei”, a scris Oana Marinescu, pe pagina sa de Facebook.

