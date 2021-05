PNRR. Câciu: Primii bani vor intra la finalul lunii noiembrie, în cel mai optimist caz

Economistul Adrian Câciu afirmă că pimii bani din PNRR vor intra in România la finalul lunii noiembrie, în cel mai optimist caz.

"Primii bani din PNRR vor intra in România la finalul lunii noiembrie, în cel mai optimist caz. Chiar nu înțeleg de ce flutură unii termene mai avansate deoarece regulamentul 241/2021 este foarte clar iar noi ne-am batut singuri cuie în talpă pentru că am intarziat depunerea PNRR.

Calendar optimist: PNRR depus la CE la 31 mai. CE propune Consiliul adoptarea la 31 iulie. Consiliul aproba PNRR la 31 august. Comisia încheie acordul de finanțare pana la 30 sept. Prefinantare (13%) în doua luni de la incheierea acordului de finantare. Adica 30 noiembrie. Scenariu optimist, repet. Termenele de care spun sunt prevazute in Reg 241/2021. Art. 13 corelat cu art. 20(1) si art. 23.

Riscuri?

Faptul ca cerem si împrumuturile va duce la complicații și evaluări suplimentare în adoptarea cu celeritate a PNRR.Adica am putea să ratăm prefinantarea pe 2021. Explicatiile le-a primit premierul de la vicepresedintele Dombrovskis. Asta nu împiedica autoritatile române sa treaca la incheierea de contracte pentru finantarea din PNRR, evident dupa rectificare pe credite de angajament. Observ aceasta prostie administrativa cronica ca stam până se aprobă ceva ca sa incheiem contracte in loc sa fim deja avansați in faza de implementare atunci când vin aprobarile europene pentru finanțare.

Cum ar fi posibil: Atat reg 241 pentru PNRR dar si Ref privind CFM 2021-2027 dau posibilitatea decontării cheltuielilor generate de orice contract eligibil incheiat incepand cu februarie 2020, respectiv 1 ianuarie 2021.

Da, stiu, asta e sah-mat pentru habarnistul de Ghinea", atrage atenţia economistul Adrian Câciu.