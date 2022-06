Plafonarea preţului la pompă, pe masa coaliţiei. Chirieac, avertisment: E colaps economic, Grecia 2010!

"Da, vom plăti 7 lei pe litru la pompă, dar s-ar putea să ne coste foarte mult această plafonare sau ce va fi ea. De unde vor veni cei 10 miliarde lei (n.r. impactul bugetar)? Ori din împrumuturi, şi ştim că statul se împrumută din ce în ce mai mult, ori din tipărire de monedă, adică va creşte şi mai mult inflaţia, ori prin restructurarea statului, dar mi-e teamă că această ultimă variantă nu e luată în seamă de autorităţi. Dacă am restructura cheltuielile publice, dacă am mai tăia de la companii, de la fondurile alea aruncate aiurea şi fără efect în companiile publice, dacă am reduce cheltuielile cu administrarea statului, s-ar putea să facem rost de banii respectivi. Dacă am reduce evaziunea fiscală şi am lua măsuri concrete, nu cai verzi pe pereţi, pe Facebook şi prin restaurante, şi ne-am focusa pe marea evaziune, am avea acei bani", a punctat analistul economic Adrian Negrescu.

Chirieac, avertisment: Cele mai proaste decizii. S-ar putea ajunge la absenţa produsului

Analistul politic Bogdan Chirieac a transmis un avertisment la România TV şi a afirmat că ne-am putea trezi cu o situaţie nemaiîntâlnită din 1989: benzinăriile ar putea rămâne fără carburant.

"Ne putem aştepta la cele mai proaste decizii cu putinţă. Şi s-ar putea ajunge la absenţa produsului din benzinării. Asta nu am mai întâlnit-o dinainte de 1989. E vremea să o experimentăm din nou. Chestiunea asta, că plafonezi preţul şi plătesc eu, statul, 3 lei pe litrul de benzină, e o poveste. În România, înţeleg că se vând 12 milioane de tone de produse petroliere pe an. Asta înseamnă 12 miliarde de litri, circa. Dacă am pune doar 2 lei pe litru, nu 3 lei, am ajunge la 25 de miliarde de lei, 5 miliarde de euro. O poveste...

La energie electrică la fel trebuie făcut ceva. Companiile de energie electrică ar putea ajunge în situaţia în care să oprească curentul, pur şi simplu. Companiile petroliere, dacă nu sunt plătite la timp, pentru că ele cumpără petrol pe bursă, nu vor mai alimenta, pur şi simplu.

Dacă tot ne zbatem pe chestia asta, şi colac peste pupăză majorăm şi taxele şi impozitele, că se întâmplă şi asta, e colaps economic, Grecia 2010. Eu sper, însă, să nu se schimbe nimic. Mizez pe un distins lider de partid şi nu care cumva să umble cineva la pensiile speciale, că e foc mare dacă se întâmplă", a punctat Bogdan Chirieac, încheind cu o notă sarcastică.

Plafonarea prețului la benzină, subiect de dispută în coaliție. Vasile Dîncu: Avem nişte creşteri haotice care nu se recunosc în costuri

Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale, a vorbit aseară în studioul Digi 24, la emisiunea Jurnalul de seară, moderată de Cosmin Prelipceanu, și despre plafonarea prețului la combustibil, noua dispută din coaliție.

"În coaliţie, noul subiect de dispută este "plafonaţi", spune PSD-ul, "preţul benzinei", "nu plafonăm", spune Partidul Naţional Liberal. Cum e, pentru că pare că fricţiunea de data asta a ajuns la o tensiune mare?", a întrebat Cosmin Prelipceanu.

"Eu, să spun foarte cinstit, nu am participat la ultimele şedinţe de coaliţie, pentru că am fost de fiecare dată plecat la Bruxelles, la NATO, sau într-o misiune externă şi nu am ajuns la ultimele discuţii. Ştiu, însă, pentru că discut continuu cu colegii mei din guvern sau cu colegii din partid. Este, cred eu, în acest moment, o dispută care este constructivă, pentru că până la urmă va duce şi la o dezbatere internă, pentru că nu poţi să spui numai că avem, suntem la fel în toate proiectele. E adevărat că funcţionează un guvern, suntem ocupaţi de a rezolva crize, de a rezolva lucruri, şi suntem împreună, lucrăm încontinuu împreună. Evident că partidele, în spatele nostru, staff-ul partidelor se ocupă şi de identitatea partidului, se ocupă şi de proiectele pe care partidul le are, proiecţia viitoare pe care partidul o are, publicurile pe care le are nemulţumite, toate partidele şi Partidul Naţional Liberal, şi Partidul Social Democrat fac campanii de sondaje regulate, în care văd care este proiecţia acţiunilor la public, cererile publicului, şi fiecare încearcă să răspundă acestor cereri.

