Pisica care face abdomene pentru a fi în formă de Crăciun - VIDEO VIRAL

De Crăciun avem multă mâncare delicioasă și de multe ori nu ne putem abține să nu gustăm din toate, deși știm că unele preparate nu sunt deloc prietenoase cu silueta. Așa se face că după sărbători mulți se trezesc cu câteva kilograme în plus. Care ar fi soluția ca sa poți mânca pe săturate ce vrei? Să slăbești înainte de Crăciun, astfel încât să nu te supere prea tare kilogramele pe care le pui ulterior. Este exemplul unei pisici care a ajuns vedetă pe internet după ce le-a arătat oamenilor cum trebuie să facă abdomene, astfel încât să fie în formă de zile mari de Crăciun. Filmarea a fost distribuită de sute de mii de oameni, spre deliciul internauților care s-au amuzat copios de perseverența felinei.

Vezi video mai jos:

Pisici care distrug BRADUL. Ce putem face pentru a-l păstra împodobit. Recomandările medicilor veterinari

Pisicile pot fi uneori mai neastâmpărate decât copiii mici, iar cei care au o felină acasă știu cel mai bine acest lucru. Inexplicabil, pisicile sunt foarte atrase de brad. Tu îl împodobești frumos cu tot felul de globuri strălucitoare, iar asta pare că le atrage. Așa se face că bradul proprietarilor de pisici nu rezistă prea mult timp. Animalele fie îl rod, fie îl doboară. Grijulii, unii stăpâni montează gărdulețe sau ancorează brazii, dar medicii veterinari le transmit că pisicile câștigă întotdeauna această luptă, așa că ar fi bine să vadă doar partea ei amuzantă, relatează Pro Tv.

”În fiecare an, pisica mea dărâmă bradul, este foarte curioasă și am încercat toate metodele și cele tradiționale cu lămâie, cu oțet cu portocale, nimic nu a funcționat.”, a spus o femeie care are acasă o pisică.

”Prada (n.r. numele pisicii) a ales să roadă puțin crengile bradului însă s-a plictisit relativ repede. Singurul punct de atracție a fost acest mic ursuleț. Am crezut că o să leșine bradul.”, a spus un alt proprietar de pisică.

În cabinetele veterinare sau în magazinele de specialitate există diverse soluții cu mirosuri care nu sunt pe placul pisicilor. Toate sunt însă de scurtă durată, spun medicii veterinari. Până la urmă, cel mai probabil, pisica va fi la fel de atrasă de brad și se va juca cu el. Citește continuarea AICI.

