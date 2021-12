Pisici care distrug BRADUL. Ce putem face pentru a-l păstra împodobit. Recomandările medicilor veterinari

Pisicile pot fi uneori mai neastâmpărate decât copiii mici, iar cei care au o felină acasă știu cel mai bine acest lucru. Inexplicabil, pisicile sunt foarte atrase de brad. Tu îl împodobești frumos cu tot felul de globuri strălucitoare, iar asta pare că le atrage. Așa se face că bradul proprietarilor de pisici nu rezistă prea mult timp. Animalele fie îl rod, fie îl doboară. Grijulii, unii stăpâni montează gărdulețe sau ancorează brazii, dar medicii veterinari le transmit că pisicile câștigă întotdeauna această luptă, așa că ar fi bine să vadă doar partea ei amuzantă, relatează Pro Tv.

”În fiecare an, pisica mea dărâmă bradul, este foarte curioasă și am încercat toate metodele și cele tradiționale cu lămâie, cu oțet cu portocale, nimic nu a funcționat.”, a spus o femeie care are acasă o pisică.

”Prada (n.r. numele pisicii) a ales să roadă puțin crengile bradului însă s-a plictisit relativ repede. Singurul punct de atracție a fost acest mic ursuleț. Am crezut că o să leșine bradul.”, a spus un alt proprietar de pisică.

Ce ne recomandă medicii veterinari

În cabinetele veterinare sau în magazinele de specialitate există diverse soluții cu mirosuri care nu sunt pe placul pisicilor. Toate sunt însă de scurtă durată, spun medicii veterinari. Până la urmă, cel mai probabil, pisica va fi la fel de atrasă de brad și se va juca cu el.

”Întotdeauna ele sunt imprevizibile. Nu există o rețetă unanim acceptată. Asta este frumusețea creșterii pisicilor, nu neapărat să facă boacăne, dar să ne bucurăm împreună de anumite evenimente.”, a explicat Tache Epure, medic veterinar.

Care este explicația faptului că pisicile nu pot rezista tentației și năvălesc peste brad? Se pare că felinele sunt atrase de pomul de Crăciun pentru că acesta reprezintă o noutate în teritoriul lor, iar curiozitatea le face să îl analizeze mai bine. Încercările lor de a se juca cu bradul sunt mereu amuzante, tocmai din acest motiv proprietarii de pisici ar face bine să își păstreze calmul și să savureze momentul. Nu se vor mai simți așa supărați că pisica le-a dat din nou de muncă.