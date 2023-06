Pepene roșu sau galben? Mihaela Bilic spune care este cea mai bună alegere pentru siluetă

Nutriționistul Mihaela Bilic a făcut o comparație între valorile nutriționale ale pepenelui roșu și a celui galben, fructele vedete ale verii.

"Pepene roșu sau galben? Depinde…de cantitate. Indiferent de culoare pepenele rămâne fructul vedetă al verii, zemos și răcoritor, greu îi poți rezista!

Dacă ar fi să comparăm culorile, avem avantaje de fiecare parte: pepenele roșu conține licopen, un pigment cu efect de protecție a pielii împotriva razelor ultraviolete pepenele galben conține betacaroten, un precursor de vitamina A cu efect de protecție a pielii împotriva îmbătrânirii. Până aici suntem la egalitate.

La conținutul de potasiu, mineral care ajută la eliminarea retenției de lichide din organism, pepenele galben e câștigător cu aproximativ 300 mg/100g, adică dublu față de cel roșu. La conținutul de fibre tot pepenele galben învinge cu 1 g%, față de 0,3 g pentru cel roșu.

"Mai puțin periculos pentru siluetă"

Tocmai aceste fibre împiedică absorbția rapidă a zahărului din pepenele galben, ceea ce-l face mai puțin periculos pentru siluetă - acolo unde ambele culori au aprox 7 g fructoză și în jur de 35 calorii/100g. Roșu sau galben, nu uitați că pepenele se mănâncă cu felia, chiar dacă conține peste 90% apă.

P. S. Dacă vă place pepenele roșu cu telemea, vă ofer și un argument nutrițional pentru această combinație dulce-sărată: licopenul este liposolubil, deci are nevoie de un strop de grăsime ca să fie asimilat - și grăsime mai bună ca în brânză nu există!", a scris Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.

De ce să nu mai bagi pepenele roșu în frigider. Greșeala pe care o fac mulți

Pepenele roșu, unul dintre cele mai iubite fructe de români pe timpul verii, poate fi consumat sub diverse forme. Poate fi adăugat în limonadă, murat sau poate fi preparat sub formă de salată. Oricum ar fi, pepenele roșu este greu de înlocuit. Bogat în antioxidanți și aminoacizi, pepenele roșu ajută organismul să funcționeze corect și eficient. Aminoacizii reprezintă baza proteinelor, care iau parte la asigurarea tuturor funcțiilor vitale corpului uman. În plus, pepenele roșu este și o sursă importantă de beta-caroten și vitamina C. Poți ajunge în situația de a nu beneficia, totuși, de acestea. Organismul tău ar putea să consume, practic, aproape doar apă atunci când depozitezi incorect pepenele roșu.

Potrivit National Watermelon Promotion Board, dacă pepenele roșu este depozitat întreg la frigider, i se va schimba aroma, textura, precum și culoarea. Cel mai bine este ca pepenele roșu să fie depozitat la temperatura camerei, la care va rezista până la zece zile. Există, însă, două situații când se permite depozitarea pepenelui la frigider: atunci când a fost deja refrigerat și după ce a fost tăiat felii. Vezi mai mult AICI.

