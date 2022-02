Urmează o EXPLOZIE a numărului de PENSIONARI. Costin (BNS) discuție cu un director de companie. ”Am un risc uriaș la care nu găsesc soluții”

"Ne aşteaptă ani grei"

"Ne aşteaptă ani grei, în care va avea loc o explozie a numărului de pensionari. Acum două zile, am avut o întâlnire, la mine în birou, cu directorul general al unei companii naţionale. Unul din subiectele critice pe care le-am discutat a fost următorul... Mi-a spus: "Domnule, eu am, în momentul de faţă, vreo 20.000 de salariaţi în toată România. Am un risc uriaş la care nu găsesc soluţii. La limita de vârstă, anul ăsta, anul viitor şi peste 2 ani, mi se pensionează între 180 şi 220-250 de angajaţi". Din 2025, însă, la limita de vârstă, cu contribuţii plătite, doar din compania asta vor ieşi în medie 1500 de oameni pe an, la pensie. Doar dintr-o singură companie!", a spus Dumitru Costin, în emisiunea ”Ce se întâmplă?”, prezentată de Răzvan Dumitrescu la DCNews TV.

"Sunt două probleme aici. Dacă ăsta e ritmul peste tot, de unde mai plăteşti pensiile? Şi cu ce forţă de muncă îi înlocuiești pe cei care pleacă? Le-a venit ideea să şi interzică acel cumul de pensie şi salariu", a fost reacţia jurnalistului.

"Cei care şi-au asumat această nebunie au fost inconştienţi"

"Cei care şi-au asumat această nebunie au fost... nu găsesc termenul potrivit. Nu ştiu, inconştienţi, sunt de pe altă planetă, habarnişti, pentru că, în momentul în care te angajezi la o astfel de țintă de 9,4% până în 2070... Tu aveai propriile tale documente, spre exemplu, la nivel naţional, care îţi veneau, plus documentele europene, pe care le primeşti an de an, cu evoluţia demografică. Aveai aceste date care îţi arătau că, peste câţiva ani de zile, va creşte, în mod natural, spectaculos numărul de cetăţeni salariaţi care ies la pensie legal, la termen. O masă uriaşă de indivizi care ies la pensie. Nu ai cum să te înscrii la 9,4%, chiar dacă înghiţi pensiile alea", a mai spus Dumitru Costin.

Emisiunea integrală, în materialul video de mai jos:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News