Participare de excepție la evenimentul IUBCCI UAE: Arshi Ayub Mohamed Zaveri, din partea familiei regale

La evenimentul IUBCCI UAE a participat, din partea familiei regale, doamna Arshi Ayub Mohamed Zaveri, CEO - Senior Advisor Royal Family Offices UAE, care a subliniat că evenimentul are loc în cadrul celei mai ample Expoziții Mondiale, care se desfășoară în aceste luni în Dubai.

”Așa cum au menționat și antevorbitorii mei, Dubai are un rol esențial în ceea ce privește menținerea relațiilor sale la nivel global. Suntem în mijlocul unui minunat deșert, de fapt nici nu mai putem să-l denumim deșert, este un simbol al infrastructurii, un simbol al ingeniozității umane.

Sunt expuse 192 de pavilioane la Expo Dubai 2020. Nu am mai văzut până acum o expoziție mondială care să reunească sub același acoperiș atât de multe state participante, cu o multitudine de culturi care interacționează atât de frumos. Emiratele Arabe Unite este acum port-drapelul inovării și a soluțiilor concrete”, a declarat Arshi Ayub Mohamed Zaveri, în cadrul evenimentului „The High End Congress of Economic Diplomacy”, scrie DC BUSINESS.

Sub numele de „The High End Congress of Economic Diplomacy”, acest eveniment crează o ocazie unică de networking pentru oamenii de afaceri care vor să-și extindă activitatea la nivel internațional și facilitează conexiuni care să ajute companiile mici și mijlocii să își promoveze serviciile și produsele dincolo de limitele granițelor pentru a sublinia rolul important pe care îl are fiecare în economia globală.

Oportunitate și pentru oamenii de afaceri români

IUBCCI UAE face parte din cea mai mare organizație non-profit din lume a camerelor de comerț și industrie bilaterale și a tuturor sindicatelor, federațiilor sau consiliilor de afaceri mixte din lume. Constituită în Regatul Unit, IUBCCI UAE este o organizație internațională care a fost creată pentru a construi o organizație unificată a tuturor acestor entități pentru a promova un interes economic comun la nivel mondial și pentru a dezvolta oportunitățile oferite de economia globală.

Ambasadori din 60 de țări vor fi prezenți la evenimentul din 20 octombrie.

La congres iau parte ambasadori din 60 de țări, președinți ai Camerelor Bilaterale de Comerț, diplomați, oficiali guvernamentali precum și fonduri de investiții și oameni cheie de afaceri din toată lumea. Împreună aduc soluții pentru a îmbunătăți relațiile diplomatice dintre țări și pentru a crește stabilitatea economică globală. Printre speakeri se numără ambasadori din 15 țări precum SUA, China, India sau UK, prezentând oportunitățile de dezvoltare, nevoile și interesele din țările lor.