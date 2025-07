Ordonanța privind reorganizarea Cancelariei prim-ministrului, aprobată în două săptămâni

„Discuția de ieri se referea la consilierii de stat sau secretarii de stat, nu miniștri. Nu am discutat ieri sau n-am anunțat în niciun fel ieri acest lucru. Am spus demnitarii din Cancelarie. Eu mă ocup doar de Cancelarie, ca să fie foarte clar. Și nu e o noutate. Sunt secretari de stat în alte ministere, la Transporturi știu un caz sigur, în care secretarii de de stat își conduceau propria mașină. Deci, nu este ceva ce nu s-a mai făcut sau ceva ce nu există deja în anumite situații”, a explicat Jurca, la Digi 24, întrebat cum au reacționat demnitarii când i-a trimis să folosească transportul în comun.



Jurca a precizat că această măsură nu vizează persoanele, ci are ca scop „reducerea unor cheltuieli și eficientizarea activității”.



„Avem cheltuieli foarte mari pe zona de parc auto și avem cheltuieli la fel de mari pe zona de combustibil. E un calcul foarte simplu de eficientizare fără a fi vizată o persoană sau alta și e o măsură pe care, repet, o mai avem în zona instituțiilor de stat și, sigur, e o măsură extrem de des întâlnită în zona privată”, a mai explicat șeful Cancelariei premierului.



Mihai Jurca a mai spus că secretarii și consilierii de stat vor avea la dispoziție 15 și nu 30 de mașini și nu vor avea șofer.



Întrebat câte persoane beneficiau de bufetul de după ședința de guvern și dacă ospătarii erau pentru consilierii și secretarii de stat sau și pentru miniștri, Jurca a răspuns: „Noi nu avem miniștri în Cancelarie”.



El a menționat că aparatul Cancelariei este pentru premier și pentru vicepremieri și pentru consilierii de stat.



„Nici cu ospătarii nu e o problemă, dar sigur că acolo cred că ne putem descurca cu mai puțini oameni. Revenind la problematica la cheltuielilor, peste tot principiul a fost să reducem atât cât se poate cheltuielile. Și am identificat în fiecare zonă posibilități de reducere, iar exemplele pe care le-am oferit ieri sunt pentru a fi mai clar mesajul sau pentru a se înțelege de ce trebuie făcute aceste reduceri. Oriunde se poate economisi, o s-o facem. Cum spuneam, consilierii de stat și secretarii de stat - au același rang - din Cancelarie, înainte aveam 21 de persoane, cu un număr de 42 de consilieri. Fiecare demnitar, consilier de stat sau secretar de stat are dreptul la 2 consilieri. Vom rămâne cu 15 consilieri de stat și secretar de stat și cu un consilier pentru fiecare, deci 15 consilieri. În total sunt 30”, a mai explicat Jurca.



El a precizat că Ordonanța de modificare a Cancelariei ar putea să fie aprobată în două săptămâni.



„Ordonanța trebuie pusă în transparență, trebuie obținute avize, nu depinde doar de noi ceea ce facem. Săptămâna viitoare o să avem formatul final al Ordonanței, urmând ca noi s-o trimitem atât avizatorilor, cât și reprezentanților angajaților și o s-o punem în transparență, evident”, a mai spus Mihai Jurca.



Întrebat în legătură cu contractul privind mașinile închiriate pentru care se plătește suma de 12 milioane de lei, Jurca a spus că acest contract este în vigoare până la finalul lunii august.



„A fost semnat pe perioadă scurtă de cinci luni și în felul acesta s-au semnat contractele. Valorile pe care le avem astăzi sunt valori care au apărut în urma unor creșteri de cheltuieli, în urma unor creșteri de taxe și evident s-au indexat, valoarea inflației. Deci această valoare este ultima valoare. Înainte, contractul a fost cu valori mai mici. (...) Valoarea a zilnică conține și salariul șoferului, întreținerea mașinii, asigurarea mașinii și așa mai departe, totul, cu excepția combustibilului”, a mai spus Jurca, menționând că fiecare șef de cancelarie de până acum a semnat contractele.



Potrivit acestuia, în luna august, acest contract cu parcul auto va fi renegociat „în cheia celor prezentate și discutate”.



Șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, a anunțat, vineri, mai multe măsuri privind reorganizarea Cancelariei. Astfel, cheltuielile cu automobilele de serviciu și cheltuielile de protocol vor fi reduse, iar personalul va fi redus cu 40%.

