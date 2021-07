Operații, amânate din cauza lipsei de sânge. Apelul disperat al medicilor

Situație disperată la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iași. Este criză de sânge, iar zilnic doi pacienți află că nu pot fi operați, că sunt nevoiți să aștepte până când li se poate asigura o transfuzie. Oamenii sunt nevoiți să aștepte zile întregi pentru a fi operați, iar medicii fac eforturi pentru a face rost de sângele necesar pentru aceste intervenții.

Nu este pentru prima dacă când cadrele medicale se confruntă cu o astfel de situație. De obicei numărul donatorilor de sânge este în scădere pe perioada verii. În plus, numărul voluntarilor care vor să doneze sânge a scăzut și odată cu începutul pandemiei de COVID-19. Acum cadrele medicale fac un apel disperat către orice persoană care ar putea dona sânge pentru a rezolva această problemă și pentru a putea opera pacienții la timp, mai ales că de sânge este nevoie și în alte tipuri de intervenții.

Medicii, apel disperat

"Spitalul este cel mai mare din regiune și are adresabilitate din toată regiunea, astfel încât numele de intervenții chirurgicale este foarte mare, dar și numărul de cazuri medicale care au nevoie de sânge este foarte mare, în gastroenterologie, în hematologie, dar și în Clinica de Chirurgie Plastică și Arsuri, care are de asemenea o adresabilitate națională. Aducem sânge din județele Moldovei în fiecare săptămână, de la centrele de transfuzii de acolo. Am aduc sânge și din alte centre din România, cum ar fi de la Târgu Mureș, de unde am primit și pacienți cu arsuri. Soluția este apelul ala populație pentru că numărul de donatori a scăzut de la 80 pe zi, care este un număr să zicem rezonabil, a scăzut la 30 în această perioadă de vară, deci sub jumătate. ca atare și cantitățile de sânge care pot fi alocate spitalelor, a scăzut considerabil.

E nevoie mai ales la urgențe. Am făcut apel ieri la mass-media, avem o mare urgență, un traumatism la un tânăr de 29 de ani, accident rutier cu ruptură de splină și factură de bazin, care avea șoc hemoragic, nevoie imediată de sânge, dar dincolo de urgențe sunt pacienții cu intervenții chirurgicale programate și dacă nu există rezerva de sânge în ziua respectivă, evident că sunt amânați și reprogramați. Sperăm că apelul nostru va aduce donatori de sânge pentru a putea rezolva această problemă.", a declarat Diana Cimpoeșu, purtător de cuvânt al Spitalului "Sf. Spiridon" din Iași, la Realitatea Plus.