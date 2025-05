Oana Gheorghiu, făcută șefă la ANMCS de Bolojan, postare pro-Nicușor Dan. Revolta donatorilor care au finanțat ong-ul ”Dăruiește viața”

Implicarea în campania electorală, de partea lui Nicușor Dan, este cu atât mai imorală cu cât Oana Gheorghiu a fost numită de Ilie Bolojan, acum trei zile, în Colegiul director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate.



Oana Gheorghiu s-a afirmat în spațiul public după tragedia de la Colectiv, iar organizația co-fondată de ea, ”Dăruiește viața” a colectat zeci de milioane de euro, de la companii și cetățeni, pentru construierea unui corp de spital, la Marie Curie. Campania s-a numit ”Spitale publice din bani privați”.

Sesizând că fostul său ”coleg” de ideal, Nicușor Dan, are probleme de imagine, după ce electoratul ”Vrem spitale nu catedrale” a văzut cum încalcă legea primarul general, Oana Gheorghiu a încercat să-I dea o mână de ajutor, pe Facebook.

”Pot spune cu toată convingerea: un spital privat de oncologie pediatrică NU are sens. Nu este sustenabil, nu răspunde nevoilor reale ale copiilor bolnavi de cancer și nu are nicio justificare medicală sau socială. Și mai cred ceva: niciun sistem privat de sănătate nu are cu adevărat intenția să investească serios în oncologia pediatrică. Pentru că nu e un domeniu profitabil.(...) Ce are cu adevărat sens este să consolidăm sistemul public – cu centre medicale moderne, echipe pregătite, echipamente performante și tratamente accesibile tuturor copiilor”, a scris Oana Gheorghiu.

Postarea a stârnit numeroase critici, mulți dintre cei care au comentat pe pagina șefei ANMCS anunțând că își opresc donațiile către acest ong.

Nu poate ajunge cineva atât de jos cu susținerea unui candidat

”Acest mod de gandire limitat, in care privatii sunt priviti ca niste profitori, ma face sa opresc donatia recurenta catre ONG-ul dvs. De ce sa investeasca statul in caramizi daca o poate face un privat? Ce conteaza catre cine se duc contributiile noastre la sanatate, atat timp cat serviciul este de calitate. Parca erati de parere ca banii trebuie sa urmeze pacientul…

Sunt donator la Dăruiește viața de peste 10 ani de zile, luna de luna, și mi-aș fi dorit să nu citesc o astfel de postare. Nu poate ajunge cineva atât de jos cu susținerea unui candidat”, a scris unul dintre cei care comentează postarea.

”Atata timp cat este o investitie privata, NU este nevoie sa judecam investitorii despre cum investesc proprii bani! Daca e profitabil sau nu, este strict problema investitorilor privati! Ca ei isi risca banii. Atata timp cat au toate avizele in regula PRIMARUL GENERAL, Nicusor in speta, este obligat sa semneze autorizatia. Doi ani de zile de la sentinta definitiva executorie si el o semneaza acum doua zile, in campania electorala. Vi se pare normal ca o asemenea persoana sa fie presedintele unei tari? Pai in situatii de criza nationala majora sa isi bage efectiv picioarele in popor?Oricat de slabi ni se par ceilalti contracandidati, dar nu au sfidat justitia in asemenea mod ca Nicusor in acest caz”, a spus altul.

”Oana Gheorghiu pot fi de acord cu dumneavoastră dar în același timp nu este treaba nimănui , dar absolut nimănui cum își cheltuie banii un privat atâta timp cat respectă legea și are confirmarea unor decizii judecătorești!!!! Cu tot respectul dar ne plângem ca nu sunt spitale iar când cineva vrea construiască unul ,noi în loc să ajutăm ne punem contra și îl judecăm???? Hotărâți-vă!

Chiar nu va înțeleg postarea. E vorba de o secție mixta. Ca persoana care a beneficiat de servicii private pentru oncologie, va pot spune ca holurile sunt pline în fiecare zi. Cum adică o secție de oncologie noua, privata, nu are sens? Pe ce va bazați”, a fost întrebată Gheorghiu?

Fractură logică: vreți să vă aștepte pe dv. cu donațiile noastre să le construiți spital?

”Conform spuselor dumneavoastră, nu au rost nici abonamentele private de sănătate, nici asigurările private de sănătate, nici cele care acordă acoperire pentru tratament medical în străinătate, toate care se achiziționează și pentru copii. Toate facultative, toate private. Pentru că nu au sens economic. Adică jobul meu nu există. Adică spitalele private sunt degeaba. Adică adulții și copiii pe care-i trimitem la tratament în străinătate să aștepte aici, să facă statul spitale publice. Sau, mai bine, să vă aștepte pe dumneavoastră, cu donațiile noastre, să le mai donați un spital. Fractură logică?

Să nu credeți că îmi apropiez ceva când spun "donațiile noastre". Sunt donator Daruieste Viatași pe pf, și pe pj”, a reproșat un alt comentator pe pagina sa de Facebook.

Trebuie să fie ceva puterd în interiorul unei persoane să caute justificări pentru Nicușor Dan

”Trebuie sa fie ceva putred în interiorul unei persoane sa încerce sa gaseasca justificari de ce "nu este nevoie" de un astfel de spital si sa afirme că un spital privat pediatric de oncologie nu "are sens financiar". În primul rând, sunt mii, poate zeci de mii, de părinți cu situație financiară bună care vor să le ofere copiilor lor bolnavi de cancer cele mai bune condiții posibile cât timp se luptă cu boala, condiții pe care nu le va putea oferi un spital de stat niciodată, si care nu vor sa plece din tara pentru asta. De asemenea, vor ca spitalul care ii tratează copilul de cea mai înfiorătoare boală pe care o poate experimenta cineva, în special un copil, sa aibă aparatura de ultima generație, să aibă cea mai noua robotica în materie de chirurgie oncologica, sa fie in contact cu clinici/medici din afară pentru expertiză de specialitate, sa aiba acces la tratamente care nu sunt decontate/acoperite de stat, sa beneficieze de suport pe parte de nutriție si recuperare post chimioterapie etc. Cine esti tu sa spui unor parinti disperați un comunism de tipul "nu este nevoie de alternative la oncologia pediatrica de stat"?! In al doilea rând, daca v-ati fi uitat la Europa de Vest, ati fi vazut că in aproape toate tarile vest europene cele mai bune spitale de oncologie pediatrica sunt private si va dau exemplul Spaniei, unde top 3 spitale oncologice pediatrice sunt private! Iar Spania este o tara eminamente socialistă, cu sistem de sănătate de stat solid. Repet ce am spus la inceput: trebuie sa fie ceva putred în interiorul unei persoane sa afirme ce ati afirmat dvs”, s-a exprimat extrem de dur unul dintre cei revoltați de postarea co-fondatoarei Dăruiește viață!

