O ciupercă magică care te poate înnebuni este legală în unele state

Amanita muscaria a ajuns în atenția publicului după ce magazinul Chillum Mushroom and Hemp Dispensary, din Florida, a anunțat că este primul magazin de profil din Statele Unite care vinde legal o "ciupercă magică", relatează Business Insider. Printre produsele care conțin Amanita muscaria disponibile se numără un joint, câteva gustări, precum și capsule și jeleuri derivate din această ciupercă.

Alan Rockefeller, un micolog din Oakland, California, a declarat pentru publicația citată că Amanita muscaria se vinde online de mai mulți ani în SUA. Comercializarea acestei specii, numită și "Buretele muștelor", este legală în toate statele americane, mai puțin în Louisiana.

Nu există un consens în privința siguranței consumului de Amanita muscaria - cele mai multe volume de specialitate o etichetează ca otrăvitoare, însă vechile culturi, precum cea din Orientul Îndepărtat Rus, o foloseau ca plantă medicinală, potrivit micologului australian Caine Barlow.

It’s a great season for the Fly Agarics (Amanita muscaria) - I’m seeing them on every walk now #fungi #flyagaric #amanitamuscaria pic.twitter.com/NRvOmzJJxu