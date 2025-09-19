”O avertizez pe ministra USR a Mediului să nu se joace cu focul”/ ”Nu scapi”

La începutul săptămânii, i-am adresat ministrei Diana Buzoianu invitația de a prezenta în fața Comisiei economice a Senatului stadiul avizării finalizării construcției hidrocentralelor prevăzute în programul de guvernare și care fac obiectul a două Hotărâri CSAT.

Faptul că, până azi, ministra Mediului își permite să ignore invitația de a se prezența în fața Parlamentului, așa cum o obligă legea, arată disprețul și aroganța unei persoane cocoțată într-o funcție, fără nicio competență profesională, dar cu o agendă trasată permanent de ONG-urile cu interese contrare dezvoltării României.

Te avertizez, Diana Buzoianu, că nu te vom lasă să blochezi dezvoltarea României că vrei tu să salvezi niște peștișori și păsărele! Viața și bunăstarea oamenilor e mai presus decât cea a păsărelelor, răcușorilor și peștișorilor! Nu te juca cu focul că nu scapi!” este mesajul foarte dur transmis de către senatorul PSD Daniel Zamfir.

În luna aprilie a acestui an, România a propus, pentru prima dată, un cadru legislativ prin care proiectele hidroenergetice cu grad ridicat de execuţie vor putea fi declarate oficial proiecte de securitate naţională. Anunțul a fost făcut de către ministrul Energiei de atunci, Sebastian Burduja.

”România nu îşi poate permite să ţină pe loc investiţii de miliarde de euro în producţia de energie, aici, la noi acasă. M-am luptat pentru aceste proiecte în minister, în Guvern şi în Parlament. Astăzi, această luptă primeşte un sprijin extrem de important: prin iniţiativa Preşedintelui interimar al României, Ilie Bolojan, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) a decis că finalizarea hidrocentralelor începute şi blocate devine o prioritate de siguranţă naţională. Am prezentat în CSAT proiectul de lege care transformă hidroenergia românească în obiectiv de securitate naţională. Este primul pas real spre accelerarea marilor noastre investiţii şi spargerea barierelor birocraţiei inutile. CSAT şi-a exprimat acordul de principiu. Urmează procedura de avizare interministerială, adoptarea în Guvern şi parcurgerea circuitului legislativ în Parlament, în procedură de urgenţă” explica Burduja.