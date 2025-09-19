€ 5.0719
|
$ 4.3138
|

Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 21:21 19 Sep 2025 | Data publicării: 21:20 19 Sep 2025

”O avertizez pe ministra USR a Mediului să nu se joace cu focul”/ ”Nu scapi”

Autor: Roxana Neagu
diana-buzoianu-9_inquam_photos_george_calin_06979900 Inquam Photos / George Călin
 

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a primit un avertisment dur chiar din coaliția de guvernare.

”O avertizez pe ministra USR a Mediului să nu se joace cu focul! 
 
La începutul săptămânii, i-am adresat ministrei Diana Buzoianu invitația de a prezenta în fața Comisiei economice a Senatului stadiul avizării finalizării construcției hidrocentralelor prevăzute în programul de guvernare și care fac obiectul a două Hotărâri CSAT.
 
Faptul că, până azi, ministra Mediului își permite să ignore invitația de a se prezența în fața Parlamentului, așa cum o obligă legea, arată disprețul și aroganța unei persoane cocoțată într-o funcție, fără nicio competență profesională, dar cu o agendă trasată permanent de ONG-urile cu interese contrare dezvoltării României.
 
Te avertizez, Diana Buzoianu, că nu te vom lasă să blochezi dezvoltarea României că vrei tu să salvezi niște peștișori și păsărele! Viața și bunăstarea oamenilor e mai presus decât cea a păsărelelor, răcușorilor și peștișorilor! Nu te juca cu focul că nu scapi!” este mesajul foarte dur transmis de către senatorul PSD Daniel Zamfir. 
 
În luna aprilie a acestui an, România a propus, pentru prima dată, un cadru legislativ prin care proiectele hidroenergetice cu grad ridicat de execuţie vor putea fi declarate oficial proiecte de securitate naţională. Anunțul a fost făcut de către ministrul Energiei de atunci, Sebastian Burduja. 
 
”România nu îşi poate permite să ţină pe loc investiţii de miliarde de euro în producţia de energie, aici, la noi acasă. M-am luptat pentru aceste proiecte în minister, în Guvern şi în Parlament. Astăzi, această luptă primeşte un sprijin extrem de important: prin iniţiativa Preşedintelui interimar al României, Ilie Bolojan, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) a decis că finalizarea hidrocentralelor începute şi blocate devine o prioritate de siguranţă naţională. Am prezentat în CSAT proiectul de lege care transformă hidroenergia românească în obiectiv de securitate naţională. Este primul pas real spre accelerarea marilor noastre investiţii şi spargerea barierelor birocraţiei inutile. CSAT şi-a exprimat acordul de principiu. Urmează procedura de avizare interministerială, adoptarea în Guvern şi parcurgerea circuitului legislativ în Parlament, în procedură de urgenţă” explica Burduja. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mediu
hidrocentrale
ministru
buzoianu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Botoșani - FCSB, rezultat. Dezastru total pentru echipa lui Becali
Publicat acum 2 minute
După modelul Poloniei, Estonia solicită activarea articolului 4 al NATO. Șeful alianței salută răspunsul "rapid şi decisiv"
Publicat acum 26 minute
Cod Galben de vânt puternic. ANM, zonele vizate
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Fața ascunsă a dependenței, subiectul săptămânii la DrPsy. Dr. Adrian Atasiei, invitatul Ramonei A. Dumitru - VIDEO
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Un bărbat și doi copii au murit arși de vii într-o Tesla. Mașina s-a izbit de un copac, iar portierele nu s-au deschis
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Sep 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
Publicat pe 18 Sep 2025
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
Publicat pe 17 Sep 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
Publicat acum 23 ore si 46 minute
Cutremur puternic în această seară
Publicat pe 17 Sep 2025
Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close