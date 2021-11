NOU GUVERN. Rafila, Grindeanu, Stănescu și alte nume din PSD. Ciolacu: Mergem cu prima linie!

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a fost prezent, luni seară, la Antena 3. La un moment dat, Mihai Gâdea l-a întrebat: „Am informații pe surse că veți avea un vicepremier de la dumneavoastră. Numele vehiculate sunt Sorin Grindeanu sau Vasile Dîncu. La domnul Dîncu ar mai putea fi varianta de a prelua Ministerul Culturii, la Ministerul Finanțelor din partea PSD Leo Badea de la BNR sau Mihai Tudose. Sorin Grindeanu la Transporturi, Gabriela Firea la Ministerul Muncii, Alexandru Rafila la Ministerul Sănătății, Paul Stănescu la Ministerul Agriculturii din partea PSD. Puteți să confirmați dacă numele acestea sunt în mintea dumneavoastră și în discuțiile pe care le aveți cu colegii?”

„Da! Colegii cer ca prima linie a partidului, oamenii cu cea mai bună expertiză... Rafila este un specialist... O să solicit colegilor să mergem cu prima linie în acest moment dificil. Colegii mi-au cerut să nu facem niciun rabat la niciun minister, să nu mergem cu cineva care nu este pregătit pentru acel minister. Și așa va fi”, a spus Marcel Ciolacu.

„Mare coaliție” între PNL-PSD-UDMR. Kelemen Hunor, anunț

UDMR a decis să înceapă negocierile pentru formarea „unei mari coaliții între PNL-PSD-UDMR”.

„Luni ne-am consultat cu președinții organizațiilor județene, iar în cadrul ședinței online al Consiliului Reprezentanților Unionali (CRU) am decis să continuăm guvernarea, iar UDMR să înceapă negocierile pentru formarea unei mari coaliții între PNL-PSD-UDMR, susținută de grupul parlamentar al minorităților naționale” - este anunțul făcut, potrivit Mediafax, luni seară, de Kelemen Hunor, președintele UDMR.

În opinia acestuia, coaliția are sens doar dacă se pot face reforme pentru revizuirea Constituției: „introducerea republicii parlamentare poate fi un astfel de obiectiv important”.

Este crucial ca Ministerul Finanțelor să fie condus de liberal, a precizat președintele PNL, Florin Cîțu, premier interimar.

„Sunt lucruri la care PNL ține și le vom pune pe masă în discuții cu oricare dintre parteneri. (...) Este crucial (n.r. ca Ministerul Finanțelor să fie condus de un membru PNL). PNL a arătat că Ministerul Finanțelor, condus de PNL în ultimii doi ani, a făcut minuni. Am reușit să convingem agențiile de rating să schimbe perspectiva, chiar în această perioadă în care avem o criză politică, să schimbe perspectiva de la negativ la stabil, am reușit să scădem deficitul bugetar, e clar că am demonstrat că se poate face”, a spus Florin Cîțu.