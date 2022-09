Nostradamus a prezis moartea Reginei Elisabeta. Cartea cu profeții care face vâlvă

O carte bazată pe presupusele profeții ale lui Nostradamus, care a murit cu peste 450 de ani în urmă, a ajuns în vârful topurilor după ce pare să fi prezis moartea Reginei. Nostradamus a fost un astrolog francez care a trăit între 1503 și 1566, dar o carte bazată pe o parte din lucrările sale s-a vândut în aproape 8.000 de exemplare în săptămâna încheiată pe 17 septembrie. Cea mai faimoasă carte a lui Nostradamus, Les Prophéties, este alcătuită din 942 de catrene poetice care se presupune că prezic evenimente reale.

Se spune că el a făcut profețiile în timp ce consuma nucșoară, ceea ce provoacă halucinații atunci când este luat în doze mari. Nostradamus vedea aceste viziuni în apă, apoi le dicta secretarei. Boom-ul vânzărilor a catapultat în topurile internaționale Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future de Mario Reading, relatează Sunday Times, citat de The Mirror.

Publicată în 2006, Reading „interpretează” scrierile astrologului, iar cartea s-a vândut doar în cinci exemplare în săptămâna înainte de moartea Reginei, până pe 8 septembrie.

Reading, despre moartea Reginei Elisabeta prezisă de Nostradamus



Potrivit interpretării lui Reading a unui catren, „Regina Elisabeta a II-a va muri, în jurul anului 2022, la vârsta de aproximativ 96 de ani”. Succesul cărții este probabil să fi fost determinat de extrase care au devenit virale pe rețelele sociale. Unii dintre susținătorii lui Nostradamus susțin că el a prezis alte evenimente precum Marele Incendiu al Londrei, ascensiunea lui Napoleon, aterizarea pe luna Apollo și 11 septembrie.

Reading, un savant al istoriei franceze medievale, din păcate nu a trăit pentru a asista la succesul său recent și a murit la 63 de ani, în 2017.

Moartea Reginei a zguduit națiunea, cu aproximativ un sfert de milion de oameni stând la coadă timp de până la 24 de ore pentru a o vedea întinsă, iar înmormântarea ei a avut loc în fața a milioane de telespectatori.

Două dintre profețiile Babei Vanga pentru 2022 s-au adeverit!

Două dintre profețiile Babei Vanga pentru 2022 s-au adeverit. Clarvăzătoarea din Bulgaria, ale cărei predicții vagi s-au răspândit de la moartea ei în 1996, a lăsat o serie de prognoze până în anul 5079. Dar viziunile ei pentru 2022 i-au bântuit pe mulți. Bătrâna, care se pare că a prezis totul, de la moartea Prințesei Diana până la atacul de la 11 septembrie și președinția lui Barack Obama, a spus că 2022 va fi cuprins de două dezastre naturale devastatoare.

Baba Vanga a susținut că părți din Asia și Australia vor fi lovite de inundații intense. Acest lucru s-a întâmplat pe coasta de est a Australiei, care a fost inundată de ploi torenţiale la începutul acestui an. De asemenea, ea a prezis vag că orașele mari vor fi lovite de o secetă și de lipsa de apă paralizantă - deși acest lucru ar putea fi interpretat oriunde și în orice moment. Iată că vineri a fost declarată oficial secetă în Marea Britanie. Grupul Național pentru Secetă (NDG) s-a reunit pentru a discuta despre vremea uscată continuă, care se așteaptă să se încheie duminică cu furtuni și ploi abundente. Citește continuarea articolului AICI

