Nicolae Ciucă vrea Ucraina în UE și NATO: Este în interesul Vestului și al României / video

Nicolae Ciucă, președintele PNL și președintele Senatului României, a participat astăzi la un panel la Dublin care face parte din Conferinţei Europene a preşedinţilor de parlamente din statele membre ale Consiliului Europei. Liderul liberalilor e de părere că „este în interesul Vestului şi al României ca Ucraina să devină, în timp, stat membru al Uniunii Europene şi NATO”.

„Aş fi sperat ca acest eveniment să aibă loc într-un context în care nu aveam război, dar după cum bine ştiţi, acum an şi 7 luni, Rusia a invadat Ucraina dezlănţuind un război ilegal şi teribil pe teritoriul acestei ţări, atacând suveranitatea şi independenţa Ucrainei, într-un mod revoltător. România a fost alături de Ucraina, încă din prima zi a agresiunii ruse şi rămâne complet angajată să ofere sprijin total atâta timp cât este necesar pentru a încheia războiul şi a restaura integritatea teritorială a acestui stat. Am oferit constant asistenţă refugiaţilor ucraineni şi vom continua să facem acest lucru. România a reuşit la toate nivelurile societăţii să furnizeze asistenţă umanitară milioanelor de refugiaţi ucraineni care ne-au trecut graniţele, în ultimul an şi jumătate”, a spus Nicolae Ciucă.

România, stat primitor cu refugiații ucraineni

„Copiii ucraineni au primit educaţie, părinţii ucraineni au găsit protecţie. Dintre toate tipurile de sprijin oferite Ucrainei şi ucrainenilor de către România două au un impact special şi importanţă şi anume ajutorul acordat celor 5,3 milioane de refugiaţi ucraineni care au tranzitat România şi aproximativ 100.000 dintre aceştia au decis să rămână în ţara noastră. A doua a constant în facilitarea tranzitării a peste 2 milioane de tone de cereale ucrainene. România rămâne angajată să crească această capacitate de tranzitare a cerealelor peste Dunăre şi porturile de la Marea Neagră. Cu toate acestea, Rusia continuă să ţintească infrastructura ucraineană foarte aproape de granita româno-ucraineană”, a mai precizat președintele Senatului României.

Potrivit acestuia, „Ucraina nu doar că trebuie să se recupereze complet în urma agresiunii ruse, dar trebuie să şi consolideze libertăţile şi valorile democratice şi să urmeze procesul de reformare, să facă progrese către o societate cooperantă şi incluzivă”.

„Vreau să subliniez că este în interesul Vestului şi este în interesul României ca Ucraina să devină în timp stat membru al UE şi NATO. Mizele sunt foarte mari. Puterea şi credibilitatea Vestului sunt în joc. De aceea nu trebuie să ne abatem de la a urmari scopul asigurării securităţii, democraţiei şi libertăţii Ucrainei şi sunt încrezător că lumea democratică şi viziunea democratică vor avea sorţi de izbândă, în cele din urmă”, a mai precizat liderul PNL.

