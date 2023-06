Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a fost invitat la dezbaterea „Noua strategie farmaceutică, inovația și accesul la medicina de standard european în România“, la DC News, unde a vorbit despre moleculele inovative și simplificarea accesului pentru pacienții oncologici la medicație generică și molecule inovative.

„Anul trecut, numărul de molecule inovative care a intrat în sistemul de compensare sau gratuitate s-a dublat față de anul precedent. E clar că s-au făcut multe lucruri de către cei de la Direcția Farmaceutică din Ministerul Sănătății și de Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.

Modul de colaborare cu Ministerul Sănătății și cu Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale s-a ameliorat foarte mult în ultima perioadă, pentru că ne dăm seama că accesul la medicamente nu reprezintă doar o nevoie individuală a unor pacienți, ci discutăm și de anumite aspecte ce țin de siguranța națională“, a spus Alexandru Rafila.

Alexandru Rafila: Prețul medicamentelor trebuie ținut sub control

„În plan european, aproape toate țările au experimentat în această iarnă lipsuri în aprovizionarea cu medicamente, anti-termice, anti-inflamatorii, antibiotice larg utilizate, iar acest lucru a apărut din cauza politicilor adoptate în UE în ultimii zeci de ani, care au dus la dispariția siturilor de producție pentru materii prime în aproape toate țările europene. Aprovizionarea cu materie primă a devenit posibilă exclusiv prin importuri din câteva situri de producție din Asia, din India și China, ceea ce a pus probleme foarte serioase.

Dacă reușim să facem mediul economic românesc atractiv pentru dezvoltarea industriei farmaceutice, atunci rezolvăm cel puțin două probleme. Prima este legată de dezvoltarea economică a țării, creșterea veniturilor bugetare și creșterea accesului la medicamente pentru pacienții români. În ceea ce privește partea legată de politicile de preț, noi am făcut câțiva pași importanți legați de stabilirea prețului de referință la medicamente, mai ales la cele generice, unde referința era dată de molecule care nu existau pe piață. Pe de altă parte, am aliniat taxa clawback pentru genericele din producția internă și cele din import și lucrul ăsta cred că a fost apreciat de toată lumea. În plus, am oferit pentru medicamentele ieftine o indexare care era normală, legată de inflația între 7 și 14%, în funcție de prețul fiecăruia dintre aceste categorii de medicamente.

Încercăm și noi formule care să poată să fie aplicate la accesul pentru medicație. Trebuie să înțelegem că doar o accelerare a acestui proces este dependentă și de un buget care este alocat acestor medicamente inovative, care acoperă cea mai mare parte a bugetului pentru medicamente compensate și gratuite. Aproape 80% din buget merge către cele inovative, de care beneficiază pacienți cu boli grave, dar în aceeași măsură acești pacienți trebuie să beneficieze și de acces la medicamente generice.

Am avut discuții despre crearea unui fond de inovație care să permită un mai bun acces la medicamente inovative și de partajare a efortului între companiile producătoare și autorități atunci când discutăm despre introducerea unor produse de care pacienții au nevoie, dar care, de multe ori nu duc la rezolvarea patologiei respective. Sigur, îmbunătățesc calitatea vieții, dar trebuie să găsim o formulă care să fie acceptabilă reciproc din punct de vedere al accesului la acest tip de molecule.

Dacă acum câțiva ani discutam cu mare surprindere de o medicație inovativă care era mii sau zeci de mii de euro, acum discutăm de o medicație care costă pentru un singur pacient sute de mii sau milioane de euro. Indiferent de gradul de dezvoltare al unei țări, lucrul ăsta trebuie ținut sub control, pentru că nu trebuie să uităm de faptul că marea masă a pacienților trebuie să aibă acces la medicație generică și la biosimilare, tocmai pentru a exista un spațiu bugetar suficient și pentru medicamentele inovative “, a conchis ministrul Sănătății.

