Misterul absenței lui Nicușor Dan de la funeraliile lui Ion Iliescu, elucidat de Euronews

Misterul absenței lui Nicușor Dan de la funeraliile de stat ale fostului președinte Ion Iliescu a fost (aproape) elucidat.

Misterul a fost (aproape) elucidat de Euronews, care a anunțat cu seninătate că „sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan” a fost depus la Palatul Cotroceni.

„Am văzut, aşadar, cum a fost aşezat sicriul cu trupul neînsufleţit al preşedintelui Nicuşor Dan pe catafalc”, a transmis prezentatoarea de ştiri de la Euronews.

Între timp, Nicușor Dan este viu și poate ușor iritat că a fost trimis în neființă. „Știam că e haos în redacții, dar să ratezi subiectul cu 40 de ani e cam mult”, ar fi declarat un apropiat.

De altfel, surse din protocol susțin că Nicușor Dan n-a venit la ceremonie pentru că „nu e recomandat să apari la două înmormântări în același timp, mai ales dacă una e a ta”.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Inadmisibil! Ce a apărut la TVR în ziua funeraliilor lui Ion Iliescu / video

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News