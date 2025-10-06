Mircea Badea sesizează o absență din echipa prezidențială a lui Nicușor Dan

„Sunt fan!”, a zis Mircea Badea despre numirea lui Ludovic Orban în echipa lui Nicușor Dan.

„Sunt cel mai mare fan. Absolut cel mai mare fan! Valentin Naumescu mi-a atras atenția cu postările despre Donald Trump. Impetuos, intempestiv”, a mai spus Mircea Badea.

Valentin Naumescu l-a numit, printre altele, incult pe Donald Trump și spunea, recent, că „debitează bazaconii”.

„Dar pe Florin Cîțu nu îl ia în echipa prezidențială?”, a adăugat realizatorul TV la emisiunea „În gura presei”.

Nicușor Dan a semnat, luni, decretele de numire în funcție a consilierilor prezidențiali, consilierilor de stat și consilierilor onorifici, numiți în cadrul Administrației Prezidențiale.



Potrivit unui comunicat de presă, acestea sunt:



*** Decret pentru numirea în funcția de consilier prezidențial a domnului Marius-Gabriel Lazurca, începând cu data de 6 octombrie 2025;



*** Decret pentru numirea în funcția de consilier prezidențial a domnului Alexandru Ciurea, începând cu data de 6 octombrie 2025;



*** Decret pentru numirea în funcția de consilier prezidențial a domnului Ludovic Orban, începând cu data de 6 octombrie 2025;



*** Decret pentru numirea în funcția de consilier prezidențial a doamnei Doinița-Diana Iancu, începând cu data de 6 octombrie 2025;



*** Decret pentru numirea în funcția de consilier prezidențial a domnului Cosmin-Alexandru Soare-Filatov, începând cu data de 1 noiembrie 2025;



*** Decret pentru numirea în funcția de consilier prezidențial a domnului Valentin Naumescu, începând cu data de 1 noiembrie 2025;



*** Decret pentru numirea în funcția de consilier prezidențial a doamnei Andreea-Mihaela Miu, începând cu data de 1 noiembrie 2025;



*** Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a doamnei Ana-Maria Geană, începând cu data de 6 octombrie 2025;



*** Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a doamnei Nicoleta-Ramona Dinu, începând cu data de 6 octombrie 2025;



*** Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a doamnei Ștefania-Georgiana Simion, începând cu data de 6 octombrie 2025;



*** Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a domnului Ștefan-Iulian Dragomirescu, începând cu data de 6 octombrie 2025;



*** Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a doamnei Diana Punga, începând cu data de 1 noiembrie 2025;



*** Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a domnului Cristian Roșu, începând cu data de 1 noiembrie 2025;



*** Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a doamnei Raluca-Roxana Butnaru, începând cu data de 1 noiembrie 2025;



*** Decret privind acordarea calității de consilier onorific domnului Andrei-Nicolae Popovici, începând cu data de 6 octombrie 2025;



*** Decret privind acordarea calității de consilier onorific domnului Eugen Tomac, începând cu data de 6 octombrie 2025.