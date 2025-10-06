€ 5.0886
|
$ 4.3619
|

Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 17:58 06 Oct 2025 | Data publicării: 17:58 06 Oct 2025

Mircea Badea sesizează o absență din echipa prezidențială a lui Nicușor Dan
Autor: Anca Murgoci

mircea-badea_09635800 Mircea Badea
 

Președintele Nicușor Dan a semnat decretele de numire în funcție a consilierilor prezidențiali, consilierilor de stat și consilierilor onorifici, numiți în cadrul Administrației Prezidențiale.

„Sunt fan!”, a zis Mircea Badea despre numirea lui Ludovic Orban în echipa lui Nicușor Dan.

„Sunt cel mai mare fan. Absolut cel mai mare fan! Valentin Naumescu mi-a atras atenția cu postările despre Donald Trump. Impetuos, intempestiv”, a mai spus Mircea Badea.

Valentin Naumescu l-a numit, printre altele, incult pe Donald Trump și spunea, recent, că „debitează bazaconii”. 

„Dar pe Florin Cîțu nu îl ia în echipa prezidențială?”, a adăugat realizatorul TV la emisiunea „În gura presei”.

Nicușor Dan a semnat, luni, decretele de numire în funcție a consilierilor prezidențiali, consilierilor de stat și consilierilor onorifici, numiți în cadrul Administrației Prezidențiale.

Potrivit unui comunicat de presă, acestea sunt:

*** Decret pentru numirea în funcția de consilier prezidențial a domnului Marius-Gabriel Lazurca, începând cu data de 6 octombrie 2025;


*** Decret pentru numirea în funcția de consilier prezidențial a domnului Alexandru Ciurea, începând cu data de 6 octombrie 2025;


*** Decret pentru numirea în funcția de consilier prezidențial a domnului Ludovic Orban, începând cu data de 6 octombrie 2025;


*** Decret pentru numirea în funcția de consilier prezidențial a doamnei Doinița-Diana Iancu, începând cu data de 6 octombrie 2025;


*** Decret pentru numirea în funcția de consilier prezidențial a domnului Cosmin-Alexandru Soare-Filatov, începând cu data de 1 noiembrie 2025;


*** Decret pentru numirea în funcția de consilier prezidențial a domnului Valentin Naumescu, începând cu data de 1 noiembrie 2025;


*** Decret pentru numirea în funcția de consilier prezidențial a doamnei Andreea-Mihaela Miu, începând cu data de 1 noiembrie 2025;

*** Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a doamnei Ana-Maria Geană, începând cu data de 6 octombrie 2025;


*** Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a doamnei Nicoleta-Ramona Dinu, începând cu data de 6 octombrie 2025;


*** Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a doamnei Ștefania-Georgiana Simion, începând cu data de 6 octombrie 2025;


*** Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a domnului Ștefan-Iulian Dragomirescu, începând cu data de 6 octombrie 2025;


*** Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a doamnei Diana Punga, începând cu data de 1 noiembrie 2025;


*** Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a domnului Cristian Roșu, începând cu data de 1 noiembrie 2025;


*** Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a doamnei Raluca-Roxana Butnaru, începând cu data de 1 noiembrie 2025;

*** Decret privind acordarea calității de consilier onorific domnului Andrei-Nicolae Popovici, începând cu data de 6 octombrie 2025;


*** Decret privind acordarea calității de consilier onorific domnului Eugen Tomac, începând cu data de 6 octombrie 2025.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Opțiunile lui Macron, după demisia lui Lecornu. Ștefan Popescu explică ce ar însemna demisia președintelui Franței
Publicat acum 8 minute
Horoscop 7 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Publicat acum 10 minute
ICI București și Compania Nationala "Unifarm" S.A., Memorandum de Cooperare. Ce presupune
Publicat acum 13 minute
Grindeanu, precizări despre alegerile pentru Primăria București
Publicat acum 23 minute
Piesele generate de AI domină topurile. Vlad Mircea Pufu (PNL), semnal de alarmă: Legea trebuie urgent modificată!
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Oct 2025
Horoscop săptămânal 6-12 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat pe 04 Oct 2025
Alegeri Cehia: Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat detaşat
Publicat pe 04 Oct 2025
Zuckerman: Eu sunt speriat, n-am văzut așa ceva din anii '38-'39. Dacă nu e un răspuns ferm, Putin va continua
Publicat pe 04 Oct 2025
Andra, diagnostic neașteptat: Eram pe tratament! Mi-au zis medicii că scap dacă slăbesc
Publicat pe 04 Oct 2025
Alimentul care ne scurtează viața. Îl mâncăm zilnic, dar "provoacă boli grave, cancer și moarte prematură"
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close