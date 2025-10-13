€ 5.0903
Ministerul Sănătății, precizări privind raportul de la spitalul din Constanța, unde o tânără mamă a murit
Autor: Ioan-Radu Gava

ministerul sanatatii Foto: Unsplash
 

Ministerul Sănătății a primit raportul privitor la cazul spitalului privat din Constanța, unde o tânără a murit în urma complicațiilor de la naștere.

Inspecția Sanitară din cadrul Direcției de Sănătate Publică Constanța a transmis Ministerului Sănătății raportul de control în cazul spitalului privat din Constanța, unde o tânără a murit în urma complicațiilor suferite la naștere.
Controlul s-a desfășurat în perioada 10-11.10.2025, la solicitarea ministrului Sănătății.

Conform raportului de control, s-a constatat că spitalul deține autorizație sanitară eliberată de DSP Constanța la data de  05.10.2021, are structură funcțională aprobată de Ministerul Sănătății în anul 2021, pentru 60 de paturi (inclusiv 3 paturi de ATI) și are autorizație de funcționare pentru o Unitate de Transfuzie Sangvină.

La data controlului, unitatea sanitară nu a putut face dovada buletinelor de analiză a tuturor probelor de autocontrol, conform planului anual privind supravegherea, prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale, motiv pentru care inspectorii sanitari au aplicat o sancțiune de 30.000 de lei, conform art. 33, lit. j), HG 857/2011. 
În ceea ce privește activitatea medicală sau alte elemente care țin strict de conduita terapeutică se vor pronunța reprezentanții Colegiul Medicilor din România.

Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a dispus extinderea controlului la spitalul privat din Constanța, prin Inspecția Sanitară de Stat de la nivelul Ministerului Sănătății, respectiv demararea unei verificări de către Corpul de Control la nivelul Direcției de Sănătate Publică Constanța pentru verificarea modului de autorizare a clinicii private.

Ținând cont de gravitatea situației și de importanța prevenirii unor astfel de cazuri, ministrul sănătății a dispus o acțiune de control tematic la nivel național, în toate unitățile private care desfășoară activități medicale în blocul operator, inclusiv în unitățile de transfuzie sangvină de la nivelul acestora.  

Suplimentar, inspectorii vor verifica, în toate aceste unități respectarea ordinului MS 1500/2009 privind organizarea și funcționarea secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă.

