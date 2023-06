Medic: Ce poți mânca de la supermarket, „gata făcut și sănătos”, atunci când nu ai avut timp de gătit

Dr. Cristina Toader vine cu o idee pentru zilele în care nu ai avut timp să gătești. Iată ce poți mânca de la supermarket, „gata făcut și sănătos”!

„Nu de fiecare data avem timp, energie sau pur si simplu chef sa gatim! Mi se intampla si mie, si pacientelor mele, asa ca pot sa inteleg cand imi spuneti: "dar, totusi, ce as putea sa cumpar gata facut si sa fie si sanatos?"

Zilele trecute am trecut printr-o astfel de situatie si, ajunsa la un supermarket, am cautat si studiat mai mult produsele de pe rafturi. Asa am ajuns la aceste doua produse pe care vi le-am lasat in fotografii. Da, indicat e sa ne gatim si sa apelam cat mai rar la astfel de produse, dar cand totusi trebuie sa facem aceasta concesie, eu cred ca exista si alternative ok.

Va las mai jos despre ele:

-in primul rand am optat pentru un Humus natural, fara gluten, fara arome sau potentatori de culoare si fara grasimi trans. Am facut poza si la ingrediente. Contine foarte putin zahar, dar a fost o concesie pe care mi-am permis-o in acea situatie.

- apoi, pentru ca mi s-a facut pofta, am cumparat si un iaurt de la Alpro, cu cocos si zmeura. La raft scria "cu soia si zmeura", insa daca cititi eticheta veti vedea ca nu, soia nu e trecuta la ingrediente, ci doar "poate contine urme de soia". Eu mai mananc de la ei iaurtul cu cocos, cel simplu, dar si acesta este delicios. Si acesta are un pic de zahar, dar nu se simte, a fost foarte racoritor si bun, deloc dulce.

Sper ca v-a fost de ajutor acest "insight" al meu de la cumparaturi. Puteti lasa in comentarii si alte exemple de produse pe care voi le considerati sanatoase si le achizitionati atunci cand nu va mai sta capul la gatit”, a transmis Dr. Cristina Toader, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice.

