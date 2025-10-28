Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat, într-un interviu acordat DC News, că regretă faptul că nu a putut implementa reformele structurale pe care și le propusese în perioada mandatului său la Palatul Victoria.

Acesta a explicat că seria de alegeri din acel an a făcut imposibilă demararea unor măsuri profunde, dar necesare pentru modernizarea administrației publice.

„Dacă ați fi rămas premier în continuare, ce ați fi făcut? Aveți vreun regret că nu ați apucat să faceți ceva ca premier?”, l-a întrebat Anca Murgoci pe Marcel Ciolacu.

„Nu te bagi tu în bucătăria unui primar și nu-i spui pe cine să dea afară”



„Da. Reforme structurale. Nu puteam să le fac atâta timp cât aveam, într-un singur an, patru rânduri de alegeri. Dacă nu am fi avut alegeri, cu toate riscurile, aș fi făcut reforme structurale, dar nu concedieri colective. E o diferență imensă.

Repet: România are nevoie de o reformă administrativ-teritorială. Știu că supără pe unii, dar asta nu înseamnă că desființăm comune. Nu. Înseamnă că devenim mai eficienți.

Înseamnă că avem programe informatice unitare, la fel, și la Buzău, și la Bacău, și la Timișoara, care să se conecteze între ele, ca să avem informație unificată.

Noi încă nu am depășit faza formularului online... al „ghișeului 3”. Și în loc să digitalizăm, dăm oameni afară. Îți faci programul informatic, îți optimizezi sistemul, și apoi îți reduci cheltuielile cu 10%. Ăsta este rolul Guvernului.

Nu te bagi tu în bucătăria unui primar și nu-i spui pe cine să dea afară, cum să facă sau de ce. Aia este treaba primarului — pentru că de aceea a fost ales. De mâine, eu vreau să plec prin județ. Voi merge la fiecare primar, indiferent de culoarea politică, să aflu la firul ierbii exact care este viziunea fiecăruia și a comunității respective, ca să pot construi un program coerent”, a zis Marcel Ciolacu la DC News.