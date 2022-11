Întrebat despre programele pentru cei care au o locuință și care doresc să-și monteze instalații pentru economisirea sau pentru producerea energiei, Dumitru Nancu, director general al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN, a răspuns, în interviul acordat DCNews: ”Se derulează deja acest program prin Fondul de Mediu. Noi, pe programul Noua Casă, nu intrăm direct cu Fondul de Mediu, din ce am văzut, se cer foarte multe pe acest program”.

Pe de altă parte, situația pare mai simplă pentru companii: ”Noi putem garanta un credit pentru IMM-uri, pentru că marea majoritate din IMM Invest Plus acum sunt pentru o astfel de sursă de energie alternativă, fie că vorbim de panouri fotovoltaice sau altă sursă de energie. Acum, majoritatea cererilor sunt fie pentru refinanțare, fie pentru crearea unei surse de energie alternative. Unii investesc în pompe de căldură, în funcție de așezare. Acum asta este marea alternativă, am văzut că statele UE deja își creează aceste pachete despre cum să-și asigure o sursă de energie alternativă. Noi garantăm un credit finanțat de către Instituțiile Financiar Bancare”.

Panourile fotovoltaice pot fi noi sau second hand, iar sursa lor nu este limitată la Europa. În cazul panourilor fotovoltaice second hand, prețurile sunt mult mai mici, fiind finanțate așa cum sunt finanțate și utilajele second hand, conform lui Dumitru Nancu.

Urmărește interviul complet:

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii FNGCIMMM SAIFNN) este o instituție financiară nebancară, cu capital de risc, înființată în scopul facilitării accesului IMMM-urilor la finanțări, prin acordarea de garanții pentru instrumentele de finanțare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum și creării și susținerii de locuri de muncă, funcționând ca o societate comercială pe acțiuni, cu acționar unic statul român, sub supravegherea prudențială a Băncii Naționale a României.

GaranțiaFNGCIMMM SA -IFNN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane euro/beneficiar și se emite la solicitarea instituțiilor finanțatoare partenere, pentru finanțări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanțator.

FNGCIMMM SA -IFNN colaborează cu cele mai importante instituții financiare în baza unor convenții de lucru.

FNGCIMMM SA -IFNN asigură o acoperire teritorială națională, răspunzând solicitărilor întreprinzătorilor prin toate cele 3 sucursale, 2 reprezentanțe și 1 filială. În baza apartenenței sale la AECMM (Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare – asociație ce reunește 48 de fonduri de garantare mutuale, private și publice, bănci de dezvoltare și fonduri de contragarantare din 39 de țări), FNGCIMMM funcționează după reguli și principii europene.

FNGCIMMM SA -IFNN este lider de piață în domeniul garantării creditelor.

