Marcel Ciolacu: Stabilitatea şi securitatea Republicii Moldova, o prioritate de grad zero pentru România / Foto: Facebook Marcel Ciolacu

Marcel Ciolacu susține că stabilitatea şi securitatea Republicii Moldova reprezintă pentru România o prioritate de grad zero.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a spus că stabilitatea şi securitatea Republicii Moldova reprezintă pentru România o prioritate de grad zero. El i-a transmis acest mesaj ministrului moldovean al Afacerilor Interne, Ana Revenco.



"Stabilitatea şi securitatea Republicii Moldova reprezintă pentru România o prioritate de grad zero. Acesta este mesajul pe care i l-am transmis astăzi ministrului moldovean al Afacerilor Interne, Ana Revenco. Am dat asigurări că Republica Moldova va avea mereu în România un partener necondiţionat care îi oferă sprijin concret în efortul de aderare la Uniunea Europeană, inclusiv pe dosarele ce ţin de domeniul Afacerilor Interne", a scris Marcel Ciolacu pe pagina sa de Facebook.

VEZI ȘI: NATO dotează armata Republicii Moldova: Aceste capabilități vor contribui la gestionarea diferitelor situații de criză



În plus, Marcel Ciolacu a adăugat că România susţine necesitatea creării unui grup de sprijin pentru Republica Moldova, care să reunească experţi din serviciile Comisiei Europene.



"Şi punem la dispoziţia Guvernului de la Chişinău expertiza pe care o avem în negocierile de integrare în familia statelor europene", a mai spus acesta.

VEZI ȘI: România propune noi sancţiuni pentru Rusia, pentru încercările de destabilizare din Republica Moldova. Ministrul Aurescu, declaraţii la Bruxelles

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News