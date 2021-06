Mai multe orașe din Australia, acoperite de pânze de păianjen - VIDEO

Mai multe orașe din Australia au fost acoperite de pânze de păianjen, scrie BBC. Acesta lucru s-a întâmplat în urma inundațiilor din ultimele zile. Localnicii au surprins în imagini cum o pânză de păianjen se întindea pe o distanță de un kilometru, o imagine cu adevărat impresionantă.

Experții susțin că pânzele sunt create de o tactică de supraviețuire, pentru ca păianjenii să se poată afla cât mai sus și să poată coborî atunci când este nevoie.

”Nu este înspăimântător. Este frumos. Totul era acoperit cu pânze de păianjen. Am mai văzut un astfel de fenomen și înainte, dar nu ca acum”, a povestit un localnic.

„Faptul că nu s-a separat era ca și cum acești păianjeni s-ar fi coordonat pentru a face această demonstrație incredibilă de artă peisagistică sau ceva de genul acesta.”, a adăugat acesta.

Se așteaptă ca pânzele uriașe de păianjen să se dezintegreze în cursul acestei săptămâni. Localnicii au spus că acest peisaj a fost plăcut de văzut după vremea dezastruoasă experimentată în zilele precedente. Aceștia nu au ezitat să facă zeci de poze și să le împărtășească pe rețelele de socializare.

