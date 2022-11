Luminile de sărbători s-au aprins în Sectorul 3. Autoritățile au împodobit şi bulevardele

Edilul a fost prezent în Piaţa Alba Iulia, cu ocazia evenimentului 'DARcembrie', urmat de un spectacol de muzică şi lumini care a marcat debutul perioadei de sărbători, informează Primăria Sectorului 3. 'Cetăţenii Sectorului 3 şi mai ales copiii merită să fie întâmpinaţi cu lumini de sărbătoare în această frumoasă perioadă a anului. Anul acesta am considerat că trebuie să marcăm luna cadourilor aşa cum se cuvine pentru o capitală europeană. Este primul an în care am împodobit bulevardele cu luminiţe şi nu doar parcurile, aşa cum am făcut în ceilalţi ani', a declarat primarul Robert Negoiţă.

În total au fost montate 2.433 de echipamente LED, dintre care: 984 de perdele şi şiruri luminoase; 122 traversări; figurine şi medalioane cu tehnologie LED, având consum redus de energie electrică, cu diverse forme specifice sărbătorilor de iarnă: steluţe, brad, sfere, fulgi de nea, cadou.

Primăria Sectorului 3 a amplasat în acest an decoraţiuni de sărbători în următoarele 19 zone din sector: bd. Unirii tronson între Piaţa Unirii - Piaţa Alba Iulia; bd. Decebal tronson între Piaţa Alba Iulia - Piaţa Muncii; bd. Burebista tronson între Piaţa Alba Iulia - C. Dudeşti; Calea Dudeşti tronson între bd. Burebista - M. Bravu; bd. Mihai Bravu tronson între Splai - Piaţa Muncii; bd. Camil Ressu tronson M. Bravu - bd.1 Decembrie 1918; bd. N. Grigorescu tronson între C. Ressu - L. Rebreanu; bd. Lucreţiu Pătrăşcanu; bd. Theodor Pallady; bd. Mircea Vodă; Rond Piaţa Alba Iulia; Piaţa Muncii; Intersecţia Mihai Bravu - Calea Dudeşti; Intersecţia Dristorului - bd. Camil Ressu; Intersecţia Câmpia Libertăţii - L. Rebreanu; Intersecţia L. Rebreanu - N. Grigorescu; Intersecţia Camil Ressu - N. Grigorescu; Parcul IOR; Intrare Parc Titanii.

Craiova intră în atmosfera de poveste a sărbătorilor

Târgul de Crăciun de la Craiova și-a deschis porțile pe 11 noiembrie. Peste o sută de mii de spectatori au participat pe 11 noiembrie, la Craiova, la deschiderea celui mai frumos târg de Crăciun din țară.

Desemnat de European Best Destinations în primele șase cele mai frumoase evenimente de gen din Europa, Târgul de Crăciun din Craiova se desfășoară în acest an pe o suprafață de peste un kilometru pătrat.

Căsuțe de poveste unicat, pictate de artiști talentați și amplasate în cinci piețe, un brad înalt de peste 20 metri, peste un milion de beculețe și figurine luminoase și un patinoar de 700 mp sunt pregătite să-și primească oaspeții de vineri, 11 noiembrie 2022, la Târgul de Crăciun din Craiova.

"Având în vedere că, în 2021, ne-am clasat pe locul 6 în Europa pentru cel mai frumos târg de Crăciun, iar iluminatul festiv a fost unul dintre elementele de atracție pentru turiștii din toată lumea care ne-au votat, anul acesta am pregătit multe surprize în ceea ce privește ornamentele și iluminatul festiv. Vor fi peste un milion de beculețe care vor străluci în zonele centrale din Craiova, dar și în cel mai mare cartier al muncipiului, beculețe pentru care vom face economii, având în vedere că toate sunt leduri. Pregătirile sunt în toi, iar atmosfera de poveste poate fi deja resimțită în Centrul Vechi și Piața Mihai Viteazul, unde se montează patinoarul și au apărut figurine luminoase în formă de urși polari, steluțe, fulgi sau pinguini, dar și o parte din căsuțe, singurele din țară care sunt pictate diferit, special pentru Târgul de Crăciun”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei.

