Legea salarizării şi a pensiilor. Marius Budăi, noi precizări

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a explicat, miercuri seară, la Antena 3, că legea salarizării şi a pensiilor va intra în analiză, pentru ca toţi beneficiarii din sistemul social să ajungă la un echilibru.

În ședința de Guvern s-a discutat despre tema pachetului de ajutor social în care se va reanaliza legea salarizării şi a pensiilor, demers care, potrivit ministrului Muncii, va dura aproximativ 120 de zile. Întrebat dacă, după acest orizont de timp, pensionarii s-ar putea aștepta la majorări, ministrul Muncii, Marius Budăi a răspuns astfel: „Prefer să mă păstrez la fel de serios cum am fost până acum şi nu o să-mi permit să dau, mai ales că vorbim de oameni, de suflete, nicio speranță pe care să nu o putem noi ca Guvern să o ducem la îndeplinire. Ceea ce am anunţat astăzi este, practic, ceea ce ne-am asumat prin programul de guvernare, atunci când am negociat această coaliţie politică, pentru a susţine guvernul.”

„Am spus că ne luăm la dispoziție aceste 120 de zile, în care să facem analiză să descoperim ce nu s-a făcut. (...) Toate ministerele trebuie să conlucrăm şi să avem acestă situaţie clară, să vedem şi lună de lună cum merg execuția bugetară şi colectarea fondurilor şi să luăm o decizie, iar Guvernul să şi-o asume”, a spus Marius Budăi.

„Avem deja un document oficial prin care, în zilele următoare, trebuie să creăm un Comitet interministerial, care va avea ca temă principală identificarea problemelor din sistemul de salarizare, identificarea şi construirea efortului bugetar şi discuțiile în coaliţie pentru găsirea de soluţii. Este cel mai bun mod de a creiona o soluție cu partenerii sociali", a spus Marius Budăi, miercuri seară, în cadrul emisiunii „Subiectiv” de la Antena 3.

Guvernul a stabilit ca vineri, 2 decembrie 2022, să fie zi liberă pentru salariații din instituţiile şi autorităţile publice, având în vedere că aceasta se situează între zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează, conform Codului Muncii, și zile de repaus săptămânal.

Decizia de a stabili zilele libere la începutul anului, pentru personalul din sistemul bugetar, a fost luată potrivit Codului Muncii, astfel încât angajatorii și angajații să își poată stabili și previziona zilele libere pentru întregul an.

