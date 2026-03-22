LeBron James, de neoprit. Superstarul a stabilit un nou record în baschetul american

LeBron James a stabilit un nou record în NBA, devenind jucătorul cu cele mai multe meciuri disputate în sezonul regulat – 1.612. Performanța a fost atinsă în victoria obținută de Los Angeles Lakers pe terenul lui Orlando Magic, scor 105-104, sâmbătă, potrivit AFP.

La 41 de ani și aflat în al 23-lea sezon în NBA – un alt record remarcabil – James îl depășește pe Robert Parish, retras din activitate în 1997. În plus, LeBron este și liderul all-time la puncte marcate în ligă, după ce a depășit recordul de 38.387 de puncte deținut anterior de Kareem Abdul-Jabbar.

Sâmbătă, cvadruplul campion al NBA a înscris 12 puncte, în timp ce slovenul Luka Doncic a adăugat 33 pct, permiţându-i lui Lakers să obţină a noua victorie consecutivă.

Tot sâmbătă, Kevin Durant a devenit al cincilea cel mai mare marcator din istoria NBA, cu 32.294 puncte, depăşindu-l pe Michael Jordan (32.292).

Durant, în vârstă de 37 de ani şi aflat la al 17-lea sezon, a marcat 27 de puncte, contribuind decisiv la victoria lui Houston Rockets în faţa lui Miami Heat, cu 123-122.