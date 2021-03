Kelemen Hunor speră că PNL-USR-PLUS și UDMR vor guverna cel puțin opt ani

"Eu, când am început negocierile, discuţiile, în prima zi am spus colegilor mei că am venit să discutăm despre această Coaliţie, programul de guvernare, cu gândul de a face o treabă de patru ani de zile, un ciclu electoral. Eu aş dori să avem opt ani de zile, să existe o continuitate pentru o coaliţie, pentru un guvern, pentru că acolo se poate arăta într-adevăr, pe un termen de opt ani, 10 ani, termen lung, nu pe bucăţi. Vă daţi seama, noi am avut din 2012, 11 guverne. Deci în opt ani, 11 guverne. Ce poţi să faci? Aproape nimic. Eu zic că patru ani, dacă suntem responsabili şi dacă vrem să facem un lucru bun, atunci patru ani trebuie să stăm. Altfel, va fi dezastruos pentru fiecare, dar mai ales pentru România. Astăzi, eu, aici, nu fac speculaţii, eu ştiu un singur lucru: avem o coaliţie stabilă, avem un guvern stabil cu un proiect politic votat in Parlament şi trebuie să mergem înainte", a afirmat, duminică, Kelemen, la Prima TV, potrivit Agerpres.



Potrivit lui Kelemen, "dacă treaba merge sincer, coerent, corect şi explicăm şi deciziile grele, atunci nu are cum să nu fie bine pentru toţi".



Vicepremierul a exclus posibilitatea ca UDMR să susţină vreo moţiune de cenzură cât timp se află în coaliţie.



"Nici nu se pune problema. Cât suntem în Coaliţie, nu votăm nicio moţiune de cenzură, nu am votat niciodată, deci nu se pune problema. Noi ne-am pregătit, am pregătit planurile pentru patru ani de zile", a mai subliniat Kelemen Hunor.