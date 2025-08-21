Istoricul F. Bichir, despre influența rusă în Republica Moldova și la alegerile din România (VIDEO)

Prezent în emisiunea De Ce Citim, pentru a vorbi despre alegerile parlamentare din Republica Moldova, istoricul Florian Bichir a explicat cum se aplică o vorbă din bătrâni în cazul alegerilor din Republica Moldova.

„Cine spune că Rusia nu are influență și interese în Republica Moldova și în România...s cuzați-mă, știți că e vorba aia bătrânească: pe omul prost îl strânge dracu de gât și nu-și dă seama. Sau dracu spune „bă, eu nu exist!” Au fost influențe foarte clare și în Republica Moldova și în România, în Georgia, lucruri recunoscute, ce să mai... de fapt Departamentul de Stat a sesizat prima oară că a fost influență rusească. Serviciile secrete italiene și franceze au publicat rapoarte. Și astea sunt intoxicări?” a declarat Bichir, exclusiv pentru DC News.

Video

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News